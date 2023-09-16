「柚」來做好事！斗六文旦義賣會　劉建國邀請民眾一齊傳遞愛心

▲農業部農糧署中區分署媒合斗六果菜生產合作社與新東陽企業，於新東陽五大服務區舉辦中秋寶柚義賣活動「柚來做好事」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

斗六文旦正逢產季，農糧中區分署媒合斗六果菜生產合作社與新東陽企業，於新東陽五大服務區舉辦中秋寶柚義賣活動「柚來做好事」。立法委員劉建國、農糧署中區分署雲林辦事處黃冠富主任、台灣農業發展協會張志銘理事長、新東陽店銷營運處陳桂鳳協理、斗六果菜生產合作社理事主席張冠倫也為活動贊聲。

立法委員劉建國表示，此次義賣所得全數捐給新竹縣關西國民小學棒球隊、華山基金會、臺中市私立惠明盲校、南投仁愛兒少之家、財團法人老五老基金會等5個機構，期望能拋磚引玉，讓大眾一起關懷弱勢團體，也邀請現場用路人在能力之餘一起攜手做公益。

劉建國指出，台灣文旦柚富含維生素A、B1、B2、C及膳食纖維、果膠、有機酸、礦物質等，不但營養均衡，更是飯後去油解膩的好食材，是秋季的當令果品。斗六文旦柚上窄下寬、底平、果皮光滑、皮薄、毛孔細緻的特色及獨特的風味在臺灣及國際上享有盛譽。

斗六果菜生產合作社本著安全及環境永續的理念，配合農業部產銷履歷政策推廣，成立水果集團產區，文旦柚通過履歷驗證面積為19公頃，更符合現代人追求健康並提升消費者選購產銷履歷農產品的信心。農糧署中區分署雲林辦事處黃冠富主任指出，相信所有民眾品嘗過斗六文旦之後，會發現斗六文旦特別的滋味是全國最好吃的。

劉建國也提到，特別感謝新東陽企業的慷慨支持，本次嚴選通過產銷履歷驗證的斗六文旦柚作義賣，展現了高度的企業社會責任，也提高人們對斗六文旦柚的好感和信任，也感謝農糧署中區分署、斗六果菜生產合作社一起邀請大家一起來「食當季、做公益」，讓社會更加暖心。