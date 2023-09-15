微信暱稱「叫你阿嬤來囉」搞販毒　小蜜蜂送毒！24hrs快遞不打烊

▲虎尾警分局破獲以王嫌為首販毒集團，以高抽成利誘招攬小蜜蜂外送員24小時輪班販賣外送毒品。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

販毒手法日新月異，雲林毒販集團異想天開大搞「小蜜蜂」外送，虎尾警分局今年5月接獲線報，指有販毒集團涉嫌利用網路販毒不法獲利，虎尾警分局成立緝毒專案小組報請雲檢偵辦，查獲王姓主嫌等4男2女，警方訊問後依毒品罪嫌將6人送辦，其中5人遭裁定羈押，一名林嫌則以5萬元交保並限制住居。

虎尾警分局調查，25歲王姓主嫌註冊微信並將ID暱稱取名為「叫你阿嬤來囉」，設立毒品倉儲據點，以「高薪誘惑」、「高利抽成」招攬販毒集團成員「小蜜蜂」販售毒品，「小蜜蜂」成員採輪班制，並以「飲料」、「煙」、「小姐」、「酒」等做為兜售毒品代號，推出24小時專線外送不打烊，吸引毒蟲訂購。

▲虎尾警分局查扣21包毒品K他命、162包毒品咖啡包、電子磅秤、毒品分裝袋、對帳清冊及犯罪不法所得8萬元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方針對毒品倉儲據點執行搜索時，當場遇見「小蜜蜂」鄭姓男子(23歲)與何姓男子(49歲)交接班，現場查獲由王姓主嫌所提供之販毒使用交通工具、大量毒品與犯罪不法所得現金5萬餘元。警方追查發現，王姓主嫌為規避警方查緝，分批藏身在虎尾、斗南、崙背及土庫等據點，上下班時前往毒品倉儲據點交接，販毒網絡遍及全雲林縣。

▲警方針對毒品倉儲據點執行搜索時，當場遇見「小蜜蜂」鄭姓男子(23歲)與何姓男子(49歲)交換班。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方跟監蒐證後，見時機成熟，於今年5月22日、8月16日及8月17日分別執行三波搜索行動，逮捕王姓主嫌等4男2女，並查扣21包毒品K他命、162包毒品咖啡包、電子磅秤、毒品分裝袋、對帳清冊及犯罪不法所得8萬元。王嫌矢口否認組織販毒集團，拒絕供述毒品來源，警方訊問依違反毒品危害防制條例罪嫌將6名嫌犯送辦，其中5名遭雲林地方法院裁定羈押，林嫌(23歲)則以5萬元交保並限制住居。

現已進入開學季，虎尾警分局呼籲，社會新鮮人，切勿好高騖遠盲目追求高薪，求職務必注意是否涉及違法行為以免背上前科耽誤終身。虎尾警分局長吳文正強調，毒品嚴重影響社會治安，輕則傷腎頻尿，重則家庭破碎，法網恢恢，疏而不漏，切勿以身試法。

▲警分查扣電子磅秤及大量毒品分裝袋。（圖／記者蔡佩旻翻攝）