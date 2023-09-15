　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

微信暱稱「叫你阿嬤來囉」搞販毒　小蜜蜂送毒！24hrs快遞不打烊

▲虎尾警分局破獲以王嫌為首販毒集團，以高抽成利誘招攬小蜜蜂外送員24小時輪班販賣外送毒品。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾警分局破獲以王嫌為首販毒集團，以高抽成利誘招攬小蜜蜂外送員24小時輪班販賣外送毒品。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

販毒手法日新月異，雲林毒販集團異想天開大搞「小蜜蜂」外送，虎尾警分局今年5月接獲線報，指有販毒集團涉嫌利用網路販毒不法獲利，虎尾警分局成立緝毒專案小組報請雲檢偵辦，查獲王姓主嫌等4男2女，警方訊問後依毒品罪嫌將6人送辦，其中5人遭裁定羈押，一名林嫌則以5萬元交保並限制住居。

虎尾警分局調查，25歲王姓主嫌註冊微信並將ID暱稱取名為「叫你阿嬤來囉」，設立毒品倉儲據點，以「高薪誘惑」、「高利抽成」招攬販毒集團成員「小蜜蜂」販售毒品，「小蜜蜂」成員採輪班制，並以「飲料」、「煙」、「小姐」、「酒」等做為兜售毒品代號，推出24小時專線外送不打烊，吸引毒蟲訂購。

▲虎尾警分局破獲以王嫌為首販毒集團，以高抽成利誘招攬小蜜蜂外送員24小時輪班販賣外送毒品。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾警分局查扣21包毒品K他命、162包毒品咖啡包、電子磅秤、毒品分裝袋、對帳清冊及犯罪不法所得8萬元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方針對毒品倉儲據點執行搜索時，當場遇見「小蜜蜂」鄭姓男子(23歲)與何姓男子(49歲)交接班，現場查獲由王姓主嫌所提供之販毒使用交通工具、大量毒品與犯罪不法所得現金5萬餘元。警方追查發現，王姓主嫌為規避警方查緝，分批藏身在虎尾、斗南、崙背及土庫等據點，上下班時前往毒品倉儲據點交接，販毒網絡遍及全雲林縣。

▲虎尾警分局破獲以王嫌為首販毒集團，以高抽成利誘招攬小蜜蜂外送員24小時輪班販賣外送毒品。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方針對毒品倉儲據點執行搜索時，當場遇見「小蜜蜂」鄭姓男子(23歲)與何姓男子(49歲)交換班。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方跟監蒐證後，見時機成熟，於今年5月22日、8月16日及8月17日分別執行三波搜索行動，逮捕王姓主嫌等4男2女，並查扣21包毒品K他命、162包毒品咖啡包、電子磅秤、毒品分裝袋、對帳清冊及犯罪不法所得8萬元。王嫌矢口否認組織販毒集團，拒絕供述毒品來源，警方訊問依違反毒品危害防制條例罪嫌將6名嫌犯送辦，其中5名遭雲林地方法院裁定羈押，林嫌(23歲)則以5萬元交保並限制住居。

現已進入開學季，虎尾警分局呼籲，社會新鮮人，切勿好高騖遠盲目追求高薪，求職務必注意是否涉及違法行為以免背上前科耽誤終身。虎尾警分局長吳文正強調，毒品嚴重影響社會治安，輕則傷腎頻尿，重則家庭破碎，法網恢恢，疏而不漏，切勿以身試法。

▲虎尾警分局破獲以王嫌為首販毒集團，以高抽成利誘招攬小蜜蜂外送員24小時輪班販賣外送毒品。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警分查扣電子磅秤及大量毒品分裝袋。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►小黃運將載到車手暗中報案　警直擊170萬交款現場拘捕2人

►斗南警方抄販毒集團！藥頭反鎖廚房「安毒藏冰箱」　攻堅畫面曝光

►雲林名店員工湯匙舀地上積水！衛生局稽查「主角」　真相大白

►雲林翁迷路騎到嘉義　撞堤防邊摔進田！警靠一招找到他

►雲林騎士路口鬼切　遭水泥車猛撞拖行卡車頭！超驚悚影片曝

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
快訊／黃士修道歉了！　已託人向傅崐萁致歉
快訊／台籃震撼彈！　球隊參賽資格遭取消
BLACKPINK解散？　Lisa爆2度拒絕「12.5億續約
17歲少年載3友翻車！　12歲童飛出命危
百萬YTR「背愛馬仕騎Ubike」被拍！他臉色鐵青認了是本人
名店也出包！3冰品飲料店「腸桿菌超標」開罰
少一組總統參選人！他宣布放棄提名連署　向支持者致歉
一早睡醒才知老公砍死2人　妻震驚：沒聽他說過太吵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

詐團首腦竟發破案獎金　當庭替涉貪所長求情：他沒貪、是我贊助

新北男開車疑「度估」失控！半夜撞入店面　餐廳損失至少20萬

少年偷開車載3友出遊！疲勞駕駛撞路樹翻車　12歲男童飛車外命危

微信暱稱「叫你阿嬤來囉」搞販毒　小蜜蜂送毒！24hrs快遞不打烊

台南自小客逆衝對向「車頭撞到粉碎」波及4機車　5人受傷

一早睡醒才知老公砍死2人　兇嫌妻震驚嚇壞：沒有聽他說過太吵

人妻遊日本大吵「內幕全抖出」！綠帽尪怒告...他悲喊：不只我1人

快訊／慘遭大貨車輾壓！單車阿伯爆頭命危　驚悚撞擊影片曝光　　

快訊／淡水拆除工人不慎踩空「3樓墜地」　頭破血流緊急送醫

快訊／北市水電工裝潢出意外！遭電擊昏迷　送醫搶救1hr不治亡

超跑男未繫安全帶不滿被攔　跳針「要停車」警罰11500元

金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜

聰明大象變身天才小畫家　象鼻靈活繪自畫像+大樹

藝人賴佩霞任郭台銘副手　談台灣經濟、一例一休哽咽

《人選》賴佩霞任副手！　郭台銘：2024我們一定贏

妹結婚哥倆現場唱歌祝福　《閨蜜的話》暖哭全部人

舒華開示被誇「情感大師XD」　直播開邀子瑜：看到聯絡我～

台中女遭活埋生前影片曝！腳步不穩疑跌落工地　倒第2次土方才發現

倒土方未注意...婦遭土石埋　生前畫面「腳步不穩像喝酒」

兒遇唐詩全程不情願亂唸　陪讀媽：快把我激火了...

詐團首腦竟發破案獎金　當庭替涉貪所長求情：他沒貪、是我贊助

新北男開車疑「度估」失控！半夜撞入店面　餐廳損失至少20萬

少年偷開車載3友出遊！疲勞駕駛撞路樹翻車　12歲男童飛車外命危

微信暱稱「叫你阿嬤來囉」搞販毒　小蜜蜂送毒！24hrs快遞不打烊

台南自小客逆衝對向「車頭撞到粉碎」波及4機車　5人受傷

一早睡醒才知老公砍死2人　兇嫌妻震驚嚇壞：沒有聽他說過太吵

人妻遊日本大吵「內幕全抖出」！綠帽尪怒告...他悲喊：不只我1人

快訊／慘遭大貨車輾壓！單車阿伯爆頭命危　驚悚撞擊影片曝光　　

快訊／淡水拆除工人不慎踩空「3樓墜地」　頭破血流緊急送醫

快訊／北市水電工裝潢出意外！遭電擊昏迷　送醫搶救1hr不治亡

台南藥師公會、大愛藥局　捐贈滅蚊物資給新興國中

庹宗康揭《營業中》戰友炎亞綸近況：1個月前還有見面

《牛車來去》安心亞入圍視后爆哭　豪言「牽牛走紅毯」沿途有屎

台積電加速採用再生能源　RE100目標時程提前至2040 年

任容萱曝Selina復工時間　意外撞見外甥「直播童子尿」

超車的機會！美東龍頭競爭激烈　光芒險勝金鶯僅落後1場

美方一視同仁！侯友宜見不到紐約市長　卻見到「這人物」顯另類外交

黃士修已託人向傅崐萁致歉　「改天再去找他聊聊，請他諒解」

大馬10死空難初步調查報告出爐！　墜機後「毫無生還可能」

最強「AI工具」幫你生吸睛文案！解密FB+IG數據　讓人一看就想追蹤

「外星人」曝光？墨西哥國會公開2具遺骸　專家：非地球物種

社會熱門新聞

即／不滿小孩吵鬧！鄰居持刀上樓砍死夫妻檔

上樓砍死鄰居夫妻檔　高雄狠男身分曝光

2孩驚見父母被瘋砍…秒衝下樓：我爸媽被殺了

即／嫌小孩太吵砍死夫妻！高雄冷血鄰居落網

父母遭瘋砍身亡！2孩目擊崩潰：殺人的是13樓阿北

目睹爸媽遭砍殺！高雄2學童奔水果行躲避

目擊爸媽被鄰居砍死　社會局曝2童現況

台南22歲女撞違停車亡　家屬淚求行車記錄器畫面

台中女遭活埋生前影片曝！腳步不穩疑跌落工地

睡醒才知老公砍死2人　兇嫌妻震驚：沒有聽他說過太吵

即／國1巨大「鋼捲」掉落路面　後方回堵10公里

即／礁溪某飯店7F起火　消防灌水搶救

國寶總裁朱國榮逃亡　親信友人曝：不回台灣了

即／又有天坑！北市大同區赤峰街現大洞

更多熱門

相關新聞

湯匙舀積水遭網轟！衛生局稽查真相大白

湯匙舀積水遭網轟！衛生局稽查真相大白

雲林縣一家在地知名連鎖餐廳，昨（13）日遭消費者上傳影片，指控虎尾店的員工，竟用湯匙舀裝排水溝積水，質疑「怎麼拿湯匙鍋子舀地上的水」。影片曝光後引熱議，有人認為用餐具引起聯想感到噁心、也有人認為影片無法確定使用的是裝食材的用具；店家今天受訪表示，員工使用的工具是專門做為清潔用，但標示不清引誤會，也要向大家道歉。

雲林去年長者家暴保護達758件

雲林去年長者家暴保護達758件

斗六就業中心「隱藏版服務」

斗六就業中心「隱藏版服務」

台南登革熱病例破6千小蜜蜂登場

台南登革熱病例破6千小蜜蜂登場

雲林翁騎車迷路摔進田　警靠一招找到他

雲林翁騎車迷路摔進田　警靠一招找到他

關鍵字：

毒品犯罪雲林販毒小蜜蜂販毒集團外送

讀者迴響

熱門新聞

即／不滿小孩吵鬧！鄰居持刀上樓砍死夫妻檔

上樓砍死鄰居夫妻檔　高雄狠男身分曝光

2孩驚見父母被瘋砍…秒衝下樓：我爸媽被殺了

辣媽去奈良餵鹿！「肩帶被咬斷」驚喊：奶掉出來了

即／嫌小孩太吵砍死夫妻！高雄冷血鄰居落網

起底瑤瑤17年前「大尺度相簿」名稱！

安心亞突淚崩「跑出攝影棚」！

前NBA球員做熱瑜珈猝逝！享年42歲

「這道泰國菜」會致癌！每年讓2萬人罹癌死亡

父母遭瘋砍身亡！2孩目擊崩潰：殺人的是13樓阿北

iPhone 15能用安卓線充電？　蘋果給答案

快訊／趙寅成驚爆死會「娶41歲美女主播」　官方秒現身回覆

目睹爸媽遭砍殺！高雄2學童奔水果行躲避

外交部籲「今晚別去心齋橋」台灣遊客小心安危

被乾哥騙進房「強行侵入多次」！　女星揭16歲陰影

更多

最夯影音

更多
超跑男未繫安全帶不滿被攔　跳針「要停車」警罰11500元

超跑男未繫安全帶不滿被攔　跳針「要停車」警罰11500元
金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜

金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜

聰明大象變身天才小畫家　象鼻靈活繪自畫像+大樹

聰明大象變身天才小畫家　象鼻靈活繪自畫像+大樹

藝人賴佩霞任郭台銘副手　談台灣經濟、一例一休哽咽

藝人賴佩霞任郭台銘副手　談台灣經濟、一例一休哽咽

《人選》賴佩霞任副手！　郭台銘：2024我們一定贏

《人選》賴佩霞任副手！　郭台銘：2024我們一定贏

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面