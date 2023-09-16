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張麗善參訪世客博　行銷雲林「詔安客」特色

▲張麗善參訪世客博，行銷雲林「詔安客」特色

▲張善政、張麗善世客博參訪交流，行銷兩市縣金牌好禮。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園、雲林兩市縣，感情博很深！2023世界客家博覽會在桃園開展第36天，雲林縣長張麗善親自陪同雲林縣400多名鄉親參訪世客博，同時進行文化教育參訪，而這也是張麗善第二度參訪世客博。張麗善以流利閩南語致詞說，張善政市長上任以來，全力投入市政，他和市長張善政兩人聯合一起是推動「複利善政」。

▲張麗善參訪世客博，行銷雲林「詔安客」特色

▲雲林子弟、五連霸的桃園市議員林政賢（右三）全程陪同雲林鄉親參訪世客博。（圖／記者楊淑媛攝）

雲林子弟、五連霸的桃園市議員林政賢，獲悉雲林縣鄉親參訪世客博，也特地全程陪同。林政賢是雲林縣台西人，30多年前，自東吳大學畢業返鄉服務曾任職台西鄉公所秘書，後來和妻子在桃園發展幼兒教育事業，長年熱心地方公眾事務，擔任過桃園市雲林同鄉會理事長，對桃園雲林鄉親相當照顧。

▲張麗善參訪世客博，行銷雲林「詔安客」特色

張善政市長表示，桃園與雲林的連結相當深厚，桃園有許多來自雲林打拚的夥伴們，尤其雲林縣崙背鄉、二崙鄉是當前「詔安客」最主要的分布地區，本次參訪團除了有來自崙背、二崙的鄉親朋友，也有許多新住民及偏鄉學童，相信參觀完「2023世界客家博覽會」台灣館雲林展區後，都能充分感受雲林的客家文化特色，盼藉由本次世客博讓桃園與全台灣的國人朋友看見雲林「詔安客」的特色。

張善政並與張麗善互贈酸柑茶禮盒及咖啡禮盒，期未來桃園、雲林兩市縣持續交流，讓兩縣市的關係更加緊密。雲林縣長張麗善表示，此次參訪團有許多來自崙背、二崙的鄉親朋友，一起見證雲林展區的「詔安客」文化，同時也帶來了詔安客家人的布袋戲、武術以及開口獅等文化三寶，未來希望能夠將其持續保存與傳承，並且發陽光大，也希望透過本次參訪更瞭解未來應如何在客家文化中，繼續與各縣市交流、互相觀摩學習。

▲張麗善參訪世客博，行銷雲林「詔安客」特色

張麗善是在9月6日率縣府團隊赴世客博青埔主展區，宣傳即將在雲林登場的「國際農業機械暨資材展」。因此，15日是其再度參訪世客博。包括桃園市議員林政賢、雲林縣議員洪如萍、雲林縣政府民政處長蕭德恕、社會處長林文志、桃園市政府觀旅局長周柏吟、客家局長林昭賢、中華民國雲林同鄉總會副總會長黃進財、桃園市雲林同鄉會理事長廖學雄、雲林縣二崙鄉鄉長鍾東榮等均一同出席活動。

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