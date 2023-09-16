替視障婦顧女兒…鄰居變淫狼！　6年猥褻322次「聽到拉鍊聲會怕」

▲隔壁阿伯無微不至照顧女童與其視障母親，但6年來卻不停對女童逞慾多達322次。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者蔡怡萍／台南報導

台南一名視障母親帶著女兒居住，隔壁的孫姓男子對她們相當照顧，但女童上國小三年級後，孫男竟開始利用與她獨處時間，對她摸胸、撫摸下體，以每周一次的頻率，6年多以來猥褻了322次，台南地院審理後，依對未成年妨害性自主罪，共322罪合併應執行有期徒刑4年10月。

判決指出，住在台南仁德區的孫男，原先與隔壁一家三口互動良好，而鄰居爸爸於2015年間病逝後，留下了視障的妻子與讀國小的女兒，孫男見孤兒寡母生活不易、於是對她們多加照顧，但孫卻開始趁與國小三年級的女童獨處之際，每周一次將她帶到鄉間小路、水電行工廠、或在女童家客廳內，摸她胸部及私密處，次數多達322次，直到女童漸長、事情被阿姨得知，阿姨將她帶到醫院驗傷，通報警方後案情才曝了光。

女童表示，她都稱呼對方「阿伯」，從讀小三開始，阿伯會趁散步時在隱密處摸她下體，也曾在家中客廳與阿伯工廠被摸，將事情告訴阿伯的配偶，對方卻說早就知道，但只有告誡阿伯不要再這樣。

經查，孫男確實會幫忙照顧母女的生活起居，修瓦斯、給女童零用錢、上學遲到還會載她到學校，甚至每天簽女童的聯絡簿，社工曾表示「孫男什麼事情都在照顧，照顧得無微不至，一個男人對兩個母女照顧的有點反常」。

但孫男藉著與女童的親近，所做的惡行造成女童深刻陰影，甚至聽到拉鍊的聲音會害怕的地步，孫男配偶也曾氣憤打女童巴掌、罵她「小三」，法官根據女童指稱每周一次的頻率，自國小三年級開始到滿16歲前夕，6年多以來約322次犯行，依對於未滿十四歲之女子為猥褻之行為罪、218罪各處10月徒刑；又犯對於十四歲以上未滿十六歲之女子為猥褻之行為罪、104罪各處7月徒刑。合併應執行有期徒刑4年10月，全案仍可上訴。