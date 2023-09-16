砍鄰居夫婦11刀奪2命「拒答所有問題」　惡男神情冷漠移送地檢署

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

高雄市發生駭人命案，吳姓男子自認為樓上鄰居不斷發出噪音，竟上樓將一對年輕夫妻砍殺致死！吳姓嫌犯落網之後，15日當天拒絕夜間偵訊，警方只好先送往看守所，今天（16日）一早繼續進行偵訊，沒想到吳姓犯嫌相當不配合，全程「拒絕回答」，警方偵訊後將吳依殺人罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

▲吳姓嫌犯被移送地檢署時，一臉無悔意，冷眼看待媒體採訪 。（圖／記者吳世龍攝）

吳嫌在15日犯案後騎著車一路南下，數度被監視器捕捉到身影，警方最終於2.5小時後在屏東縣枋寮鄉臨海路上找到僅穿著白色吊嘎，正在騎車的吳嫌，立刻把他壓制在地，上銬帶回。吳嫌當場也坦承犯案，但已將兇刀、衣服丟棄，且不願透露刀具種類為何。

▲警方找回疑似被吳姓嫌犯丟棄的作案用衣物以及刀 。（圖／記者吳世龍翻攝）

不過警方後續調閱監視器，發現吳嫌在逃逸時曾進入萬大大橋（西向東）高雄端橋下，疑似在棄置涉案兇刀、衣服，且經檢視吳嫌犯案後離開案發大樓畫面，吳嫌手持1個塑膠袋，研判內為涉案兇刀、衣物。最後在今天（16日）凌晨於高屏溪畔找到吳嫌行兇逃逸時所穿著外套，並於勾取外套時，掉出一支紅色刀殼水果刀，研判應為兇刀，不過他並沒有坦承，繼續保持緘默，而警方已經將相關證物送往鑑識採證中。

吳姓嫌犯在落網之後，面對警方的偵訊，態度非常不配合，15日當天還「拒絕夜間偵訊」，讓他在晚上七點半就被先送往拘留室，而16日一早，警方將他又帶回苓雅分局進行偵訊，不過他仍是保持前一天的態度「拒絕回答」，讓員警對他的態度非常不能接受，目前殺人動機還是鎖定在他自認鄰居製造噪音，而吳姓嫌犯也已經被送往地檢署接受檢察官進一步偵訊。

▲吳姓嫌犯被移送地檢署時，一臉無悔意，冷眼看待媒體採訪 。（圖／記者吳世龍攝）