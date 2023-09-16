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社會 社會焦點 保障人權

高雄兄嫂遭惡鄰砍死！死者妹淚曝真相：他們這輩子沒做錯事

記者朱祖儀／綜合報導

高雄苓雅區15日發生一起凶殺案，一名63歲吳姓男子自認樓上的羅家人長期發出噪音，持刀砍殺羅姓夫妻檔，引發社會關注。一名疑似是羅男妹妹的女網友發文喊冤，表示看到有人亂批評，她的心就像刀割一般，因為哥哥和嫂子平時說話都很輕聲細語，2個侄子也是電視宅，根本不會尖叫跑跳，沒想到如今卻碰到這種事。

▲▼長期被小孩吵到受不了！高雄男上樓砍死鄰居夫妻。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄夫妻遭惡鄰殺害。（圖／記者吳世龍攝）

一名疑似是遇害羅男妹妹的網友在Dcard發文，表示「9/15這天，我的天好像塌下來了一樣」，因為身體因素，事發當下沒有人告訴她發生什麼事，直到她看新聞才發現案發地點是哥哥家的門口，加上新聞關鍵字寫著「高雄」、「羅氏夫妻」、「兩個學童」，她瞬間崩潰大哭，「我只能哭著說我不要，怎麼會？是假新聞，我不要」，可事實擺在眼前，她只能選擇相信。

▲▼長期被小孩吵到受不了！高雄男上樓砍死鄰居夫妻。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲原PO看到新聞畫面，發現受害的是兄嫂。（圖／記者吳世龍翻攝）

哭了一天她才點開新聞一則一則看，發現新聞報導和網友留言都強調是「噪音擾民」，但其實之前嫂子就已經和樓下解釋過了，且對方抗議的吵鬧時段，家裡根本沒有人。平日白天兄嫂在上班，小孩要去上學，大半夜小孩也已經入睡，可是樓下都不斷抗議說很吵。另外有一次樓下鄰居找管委會上樓，結果家裡也根本沒有人。

面對不斷投訴，嫂子已經努力改善跟解釋，家裡還為此弄了地墊，小孩也下意識不要跳，就擔心吵到樓下鄰居，「如果他們真的那麼吵，怎麼協調多次都沒抓到他們正在吵？」原PO也解釋，自己知道很多小孩很吵，但2個侄子屬於電視宅，只要看電視就能安靜很久，雖然不可能完全沒有噪音，但也不是會亂尖叫跑跳的孩子。

原PO也說，兄嫂講話都很輕聲細語，從沒看過他們跟誰大聲過，「他們帶出來的孩子講話會有多大聲？」且他們家族關係很緊密，兄嫂幾乎每個月都有個周末不在高雄，但有次剛從外地返家，又被管委會說周末很吵，「可是整個周末他們都不在高雄啊」。

▲▼高雄夫妻遭鄰居砍死相驗。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄夫妻遭鄰居砍死相驗，家屬到場神情哀傷。（圖／記者吳世龍攝）

原PO透露，本來這周五兄嫂下班後，就要北上找她，前一天嫂嫂還問她有沒有想吃什麼，哥哥也傳了搞笑短影片，並交代她要好好照顧身體，孰料才過幾個小時，「我睡醒後就再也見不到你們了？怎麼上個月才見面的，現在就連訊息也不回了？」無法想像當下兄嫂有多痛、有多害怕、有多無助。

最後原PO說到，哥哥和她從小感情就很好，和嫂嫂從大學就交往，2人一直很疼愛和照顧她，平時人緣也很好，沒想到竟會遇到這種事，「曾經我們那麼努力對世界溫柔，結果回報的只有殘酷嗎？我兄嫂這輩子沒有做錯什麼事，結果卻是這樣跟孩子天人永隔」，文末還提問「我真的好難受，有人有比較快習慣悲傷的方法嗎？」讓人看了更加不捨。

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