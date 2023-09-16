男砍殺鄰11刀奪2命！　鄰居幫喊冤...推測「水錘效應」害背黑鍋

▲13樓吳姓鄰居認為樓上的羅家太吵，持刀砍殺羅姓夫妻。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

高雄市一名吳姓男子自認樓上一家四口長期發出噪音，昨(15日)上午持刀砍殺羅姓夫妻，兩人陳屍屋內當場死亡。有土木技師表示，聽到的撞擊聲恐是「水錘效應」，對此有住戶猜測，或許就是水錘效應，導致13樓聽到有聲音，但搞不好14樓住戶根本不在家或是在睡覺。

苓雅區一棟大樓昨日發生一起兇殺案，住在14樓的一對羅姓夫妻，遭13樓吳姓男住戶分別砍殺7刀、4刀，兩人當場死亡，駭人的是，死者2名年幼兒子全程目擊父母遇害過程，急奔下樓找管理員求救「我爸媽被殺了」、「殺人的是13樓的阿北」。

▲鄰居表示，看到有土木技師推測是「水錘效應」，他認為或許是這個原因。（圖／記者吳世龍攝）

昨日有土木技師分析，聽到的撞擊聲，恐是「水錘效應」。對此，社區住戶表示，這個問題大家都沒想過，也不是專業的，看到新聞上有土木技師分析，或許這也是個原因，13樓聽到有聲音，但搞不好14樓住戶根本不在家或是在睡覺，這種情況一定有發生過，其他住戶也有遇過。

該名住戶表示，這棟大樓幾乎白天、晚上都聽得到敲打聲響，他住在社區20多年，這個聲音一直都有，但聽到這種低頻聲音也很難去蒐證，半夜也不可能去按鄰居門鈴，跟管理員反應完，可能都聲響都沒了，去問鄰居也不一定會承認阿

▲吳姓嫌犯被移送地檢署時，一臉無悔意。（圖／記者吳世龍攝）

隆大營建副董事長陳又齊曾指出，水錘效應（Water Hammer）指的是水在管線中流動時，遇到住戶開、關水時，瞬間造成管線內壓力上升，水流因物理慣性讓水壓與空氣撞擊管壁，發出的聲音就會像重物落地聲或撞擊聲，一旦發生在夜深人靜時，聽起來更明顯。

要解決水錘聲，陳又齊分析，加裝「水錘吸收器」會比換成隔音門有解，原理在防止管線因水壓或衝擊力震動。

若是住家管線出問題，通常都是在管道間裝設水錘吸收器，並加裝減壓閥，緩衝水流壓力，避免水流對衝造成聲響。並可在自家後陽台的制水閥，增設水錘吸收器，從源頭避免管線水錘效應發生。