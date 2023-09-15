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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

首站訪紐約智庫！侯友宜會前亞太助卿　「台灣不當麻煩製造者」

▲侯友宜訪美國智庫。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲侯友宜訪美國智庫。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／美國－紐約報導

國民黨總統參選人侯友宜於美東時間14日晚間抵達紐約，今（15）日一早馬不停蹄展開拜會行程，首站為重量級智庫「美國外交政策全國委員會」(NCAFP)座談會。侯友宜在會中指出，希望藉由此行向美國各界傳達，台灣不會成為麻煩製造者，將會稱職扮演和平促進者與風險降低者的角色。

今日座談會成員包括美國國務院前亞太助卿羅素（Daniel Russel）、現任外交政策全國委員會亞太安全論壇主任、前代理亞太助卿董雲裳（Susan Thornton）以及線上出席的前美國在台協會主席薄瑞光（Raymond Burghardt），還有多名亞太事務專家學者。

侯友宜強調，自己對於北京的意圖，不會存有不切實際的期待，台灣需強化自我防衛能力，嚇阻大陸動武，並加強對話，降低衝突，實現「台海安定、台灣安全、世界安心」的目標。

侯友宜在會中指出，紐約是此次訪美行第一站，美國外交政策全國委員會則是在紐約的第一個行程，也是第一場智庫拜會，感到非常榮幸，也對於今天的交流充滿期待。外交政策全國委員會是美國最重要的智庫之一，其中的亞太安全論壇，多年來透過舉辦美中台三邊的非官方二軌對話，致力於以和平的方式，解決台海兩岸的分歧，這些努力深受各方高度重視。

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