侯友宜赴美拜會外交政策委員會　強調：不會成為麻煩製造者

▲侯友宜拜會美國外交政策全國委員會。（圖／翻攝臉書／侯友宜）



記者柯振中／綜合報導

國民黨總統參選人侯友宜為了選情加足馬力，不但全台跑透透，也時常拜會各種重量級的單位。近日他到重量級智庫「美國外交政策全國委員會」拜會，強調不會將美國對台支持視為理所當然，當選後也不會讓台灣成為麻煩製造者，會稱職扮演和平促進者、風險降低者的角色，後續也會利用每次地交流機會，讓美國更加了解、支持台灣。

侯友宜在臉書上表示，前往美國外交政策全國委員會，是他赴美以後的第一個拜會行程，並且雙方一起開了討論會，會議當中有會長艾略特（(Susan M. Elliott）、美國前亞太助卿羅素（Daniel Russel）、現任外交政策全國委員會亞太安全論壇主任、前代理亞太助卿董雲裳（Susan Thornton），前亞太副助卿、哥倫比亞大學教授柯慶生（Thomas J. Christensen）等人出席，還有線上出席的美國在臺協會前主席薄瑞光（Raymond Burghardt），以及多名亞太事務的專家學者。

▲▼侯友宜拜會美國外交政策全國委員會。（圖／翻攝臉書／侯友宜）



侯友宜在會議中強調，他不會將美國對台的安全支持視為理所當然，當選後不會讓台灣成為麻煩製造者，而是稱職扮演和平促進者以及風險降低者。

侯友宜說，他不會對北京有不切實際的期待，台灣需要加強自我防衛能力，嚇阻中國大陸動武，並且透過對話地方式來降低衝突，實現台海安定、台灣安全、世界安心的目標。

侯友宜指出，這是他在美國的第一場智庫座談會，接下來會繼續利用每次的交流機會，讓美國更加了解台灣，也更支持台灣。