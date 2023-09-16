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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜和美智庫午餐會　提台海危機要加強對話「與美國站一起」

▲國民黨總統參選人侯友宜紐約參訪第二站到紐約市警局參訪全世界最具規模的「情資整合即時打擊聯合指揮中心」，紐約市警察局長卡班（右）接待。（圖／侯友宜競選辦公室提供）

▲國民黨總統參選人侯友宜紐約參訪第二站到紐約市警局參訪全世界最具規模的「情資整合即時打擊聯合指揮中心」，紐約市警察局長卡班（右）接待。（圖／侯友宜競選辦公室提供）

記者鄭佩玟／美國－紐約報導

國民黨總統參選人侯友宜在美東時間15日中午拜會外交關係委員會（CFR）並與成員午餐會時強調，自己要讓中華民國永續繁榮和平，「這是我這輩子的心願。」在外交關係委員會定期出版的報告中，台海危機已連續3年被列為全球潛在衝突第一級，侯也說，深信事在人為，兩岸應加強對話，增進功能性互動，才能降低爆發衝突的危險，不僅能夠讓台灣遠離戰爭，維護台海和平，也有助於區域與全球的穩定與繁榮。

侯友宜15日首站先到重量級智庫「美國外交政策全國委員會」（NCAFP）座談會，隨後前往紐約市警局參訪，中午再拜會外交關係委員會，由副會長Shannon O’Neil接待，並與成員午餐會進行交流與座談。

侯友宜在致詞時指出，「我效忠的是國家，國家就是人民組成、效忠人民，黨在其次、派更是其次，對我來說，國家永遠是第一、沒有第二。我代表中華民國，就是維護中華民國，台灣優先、中華民國優先」。

侯友宜指出，在外交關係委員會的預防行動中心定期出版的「預防優先次序調查」年度報告中，自2021年起，台海危機已連續3年被列為全球潛在衝突第一級/最高優先，這代表一旦兩岸爆發軍事衝突，將嚴重衝擊美國的國家利益，也證明台海局勢牽一髮動全身，與印太區域秩序息息相關。

侯友宜稱自己深信事在人為，兩岸應加強對話，增進功能性互動，才能降低爆發衝突的危險，不僅能夠讓台灣遠離戰爭，維護台海和平，也有助於區域與全球的穩定與繁榮。

侯友宜強調來美國的最重要目的，就是闡述如何建構台灣足夠的能力，以實現讓全世界都安定的願景，希望跟美國各界多多接觸，讓各方知道，台灣未來領導人態度堅定，有信心與美國和全球各國站在一起，解決國際社會問題。

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