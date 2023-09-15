新北辦招商媒合活動！　北台8縣市創造28.14億元商機

▲經發局持續透過辦理「國際採購商洽會」及「出口拓銷團」，協助業者開拓國際市場。（圖／新北市經發局提供）



記者崔至雲／新北報導

北台產業年度盛會「2023 北台共榮 領航台灣 產業論壇x招商媒合x採購商洽」系列活動落幕。其中「國際採購商洽會」邀請來自歐美亞等地共31家的外國買家，與超過百家的北台八縣市企業進行商洽媒合，2天內促成344場媒合場次，創造28.14億元商機，為八縣市企業共創利多，成功開拓海外市場。

新北市經發局長何怡明表示，今年度的「國際採購商洽會」針對AI、電動車、智慧長照及ESG綠色能源等熱門領域產業，邀請國際買家與我國企業，以視訊或實體形式進行一對一洽談，除了讓我國企業有更多機會與國際趨勢接軌，還能協助企業拓展海外潛在商機與國際知名度，同時也有助於北台區域產業升級，進而提升台灣品牌的國際競爭力。

經發局說明，新北市自102年起便陸續開辦各項國際市場拓銷政策，於業界享有良好口碑。其中「國際採購商洽會」迄今共已促成逾7,500場媒合場次、創造逾900億元商機。今年因已走出疫情風暴，業者看好疫後經濟復甦，積極參與洽談，也讓現場不論媒合區或休息區皆座無虛席，更讓促成商機較去(111)年成長逾5成。

經發局補充，為協助業者開拓國際市場，除辦理「國際採購商洽會」外，今年還有「出口拓銷團」蓄勢待發，將於9月18日至27日期間，由經發局盛筱蓉副局長帶領22家資通訊設備、智慧製造、機械設備等新北廠商，透過「現地參展」及「貿易洽談」方式，先到馬來西亞參加「智慧國家展」，再前往新加坡及印尼辦理貿易洽談會及市場考察，預計創造新台幣3.5億元商機。未來經發局也將持續為產業界盡心盡力，全力為市民朋友實現安居樂業的目標。

