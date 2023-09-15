台南北門三寮灣東隆宮慶成謝土施食　美金1元100張紅包具亮點

▲北門區三寮灣東隆宮董事長侯正仁等人，展示施食儀式美金100張紅包具突出亮點。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

以「王船祭」聞名的台南市北門區三寮灣東隆宮，15日舉辦各項重建、廟頂翻修等工程慶成謝土大典，十方善信踴躍參加普渡大拜拜，擺設桌數達3000桌擠滿庄內各角落，供品琳琅滿目場面盛大。

董事長侯正仁表示，其中施食儀式由廟方提供美金1元100張的紅包，更具突出亮點，晚上7時法事圓滿施放煙火宣告圓滿結束。

董事長侯正仁表示，三寮灣東隆宮自2014年在董監事會精心策劃下陸續完成各項重建、廟頂翻修工程整修工程，迄今10年，廟頂宮殿規模已非昔比，美輪美奐，廟貌巍峨壯麗，宛如藝術雕塑，感謝十方虔誠信徒捐輸出力。

今天癸卯年9月15日東隆宮舉辦慶成謝土祈安儀式，叩謝土府，特別敦請（太上三五都功經籙玉府輔佐仙官、知北斗九皇宮、兼雷霆酆岳事、吳羅暉道長）主持隆重法事科儀前晚深夜11時起鼓敬拜上蒼、叩謝神恩，緊接者昨天上午8時起舉辦各項科儀，下午1時普渡起香，三寮灣本庄各角頭廟宇及來自十方善信踴躍參贊普渡，擺設桌數達3000桌擠滿東隆宮廣場以及庄內各角落，各項供品琳琅滿目場面盛大，造成交通阻塞，出入行車寸步難行，為地方庄頭掀起熱鬧滾滾。

下午1時起的「施食儀式」由廟方提供1元美金100張，裝入紅包袋發給信徒民眾，董事長侯正仁與董監事及顧問陳連益、北門區長張政郎特誓師石儀式的美金現鈔，強調更具祭典的亮點表現，侯正仁強調，藉由科儀儀式答謝神恩與祈求合境平安，闔家安康，風調雨順，國泰民安，龐大的謝土祭典下午7時法事圓滿結束。