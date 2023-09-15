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33名台南健兒進軍杭州亞運　黃偉哲揪市民打卡加油牆為選手集氣

▲台南市政府與中華民國奧林匹克委員會共同設置「集氣打卡，為杭州亞運加油」加油牆，市長黃偉哲等人也在牆上簽下名字。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府與中華民國奧林匹克委員會共同設置「集氣打卡，為杭州亞運加油」加油牆，市長黃偉哲等人也在牆上簽下名字。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

受新冠肺炎疫情影響延期的第19屆亞洲運動會即將於9月底舉行，為傳達對選手的祝福，台南市政府與中華民國奧林匹克委員會共同設置「集氣打卡，為杭州亞運加油」加油牆，市長黃偉哲也在牆上簽下名字，號召市民朋友一起到永華國民運動中心及市立游泳池加油牆打卡，一同為選手加油。

▲台南市政府與中華民國奧林匹克委員會共同設置「集氣打卡，為杭州亞運加油」加油牆，市長黃偉哲等人也在牆上簽下名字。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，杭州亞運即將在9月23日開賽，代表台灣出賽的524位選手中，台南市選手就占33位，他們都是台南之光、自基層培訓育成的菁英好手，期待各選手超越自我、盡情享受競賽場上的過程，也祝福賽事順利、每位選手充分綻放光芒，贏得佳績。此外，他也邀請鄉親到加油牆動手寫下對選手的祝福，為正在閉門集訓、即將遠赴杭州出賽的選手打氣加油。

▲台南市政府與中華民國奧林匹克委員會共同設置「集氣打卡，為杭州亞運加油」加油牆，市長黃偉哲等人也在牆上簽下名字。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市體育局指出，杭州亞運在9月23日至10月8日舉辦，有33名優秀選手來自台南，包含刷新多項國際田賽紀錄的鉛球國手馬皓瑋、日前在成都世大運以63公斤級奪銅的跆拳道好手徐晧祐以及舉重好手陳柏任、十項全能王晨佑等。

▲台南市政府與中華民國奧林匹克委員會共同設置「集氣打卡，為杭州亞運加油」加油牆，市長黃偉哲等人也在牆上簽下名字。（圖／記者林東良翻攝，下同）

體育局長陳良乾表示，為替亞運代表隊加油，體育局攜手中華奧會於永華國民運動中心及市立游泳池兩處設置加油牆，歡迎市民朋友在牆面上留下加油的字句，為代表隊選手集氣加油！加油牆於8月25日設立，往來民眾已陸續簽名為選手加油打氣，包含台南市副市長趙卿惠、臺南體育總會秘書長吳秋林及各單項主委、民意代表等人。

▲台南市政府與中華民國奧林匹克委員會共同設置「集氣打卡，為杭州亞運加油」加油牆，市長黃偉哲等人也在牆上簽下名字。（圖／記者林東良翻攝，下同）

民眾只要寫下祝福小語後拍照、分享、打卡並上傳「112全國運動會」粉絲專頁亞運加油牆貼文下方留言處，就有機會得到永華國民運動中心體驗券一張，能體驗體適能中心、游泳池以及桌/撞球室等設備，享受運動健身的樂趣。

體育局說明，亞運結束後緊接登場的是2023年全國運動會，即將在10月21日於台南正式登場，所有賽事皆免費開放入場觀看，邀請全國的朋友一起到台南看賽事、享美食、為運動選手加油。

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