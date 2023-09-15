大直塌陷案居民心驚驚不敢回家　蔣萬安：協助住戶爭取權益

▲台北市大直街94巷內基泰建設之建築工地疑因地下室施工不慎，導致鄰近民宅房屋傾斜下陷。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

基泰建設的建案「基泰大直」工地出包造，造成鄰近公寓傾斜塌陷，而附近預防性撤離的居民有部分至今仍不敢回家。對此，台北市長蔣萬安15日再度赴現場視察，並表示，始接下來3天會請技師工會陪同住戶進行鑒定檢測，一定會協助住戶爭取相關權益；至於塌陷棟住戶對重建一事意見分歧，蔣重申，會請都發局朝向公辦都更方向擬定相關的方案，也在積極的研議當中。

針對鄰近住戶返家意願低，蔣萬安說，今天開始接下來會有3天時間，請技師工會陪同每一位住戶、逐戶，分區進行相關的鑒定以及檢測，包括住戶反應有龜裂或有任何狀況、房屋有受損等，都會做成記錄造冊，「這個部分就是要確保相關住戶對於回來居住安全上面的疑慮，我們會有技師公會派員陪同協助進去做相關的監測」，強調會協助住戶爭取相關權益。

至於短期安置到9月22日，之後要如何應處？蔣萬安說，都會積極協調，也會跟住戶溝通，因為有些住戶陸陸續續有願意回來，今天開始連續3天，會逐步協助住戶了解整個屋況，要做記錄的、要造冊的，都會進行。已經請都發局朝向公辦都更的方向來研議，也進行相關的試算，也會聽取住戶們相關的意見。

另外，針對重建一事，住戶內部對於要都更還是基態重建，在意見上有分歧，蔣萬安說，前天晚上也跟住戶開了座談會，「現階段最重要他們關心的是安置，以及盡快的讓他們的生活包括工作、孩子上學等，能夠提供他們各方面的協助」，所以成立了包括安置小組以及災損評估小組，都有單一的窗口。

蔣萬安說，後續關於重建的問題，住戶們也提出了各項意見，也請都發局朝向公辦都更方向擬定相關的方案，也在積極的研議當中，接下來都會持續跟住戶來溝通、了解他們的意見。

而針對監察院要介入調查過一事，蔣萬安說，今天已經向大家報告，對現行相關的法規規定、SOP以及機制做了全面的檢討，接下來就會針對施工工地損鄰爭議事件處理規則進行修訂。蔣也強調，一定會釐清事實、徹底的了解，如果有任何的不法情事，一定也會依法辦理好。