工地出包毀鄰宅！北市創全國先例　第三方鑑定損鄰即刻上路

▲基泰大直坍塌陷落現場在經過多日的灌漿填沙搶救後，目前陷落坑洞已完全填平。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

基泰建設的建案「基泰大直」工地出包，造成鄰近公寓傾斜塌陷，台北市長蔣萬安宣布，未來會在機制上納入公正第三方專業技師來現勘、覆核；且若住戶要求第三方鑑定，其鑑定費用會要求建方優先支付。據了解，北市府此次針對損鄰規則的修正，創下全台先例，台北市是第一個把第三方公正、客觀而嚴格的「損鄰處理模式」納入法規的都市。

蔣萬安15日上午視察坍陷現場意外時表示，針對這件事情，特別是由建商的建築師還有技師要進行相關的損鄰還有公共安全認定，這個部分大家就有很多的討論，我之前也對外說明過，要求都發局建管處針對現行的法規SOP以及相關規定進行全面的檢討，並提出改進方案。

建管處處長虞積學表示，新制針對本市建案鄰損事件，須經監造建築師、承造專任技師及第三方專業公會會同判定並複核結果，如經判認損鄰有造成公共安全疑慮之建築工程，市府除立即依建築法第58條規定勒令立即停工外，同時市府以維護鄰房居民安全為最高準則，將要求承、監造人提出緊急應變措施及安全維護計畫；另外修法後受損戶對於初判結果仍有疑義，如向第三方專業公會提出鄰損鑑定，相關費用亦要求由建商先行支付。

此外，基於政府資訊公開立場，經判定有公安疑慮遭勒令停工之不良廠商，其建照號碼、建案地點、起造人、承造人、監造人及相關承包廠商將公告上網週知。

建管處進一步表示，為防範類似重大工安意外再次發生，自9月起每月全面清查本市地下室開挖階段工地加強清查；經檢查不合格之工地，建管處除函請工地停止施工釐清改善，經公會複查後方得繼續施工；另外每季亦實施工地總檢查，相關建築師、專業技師如涉及簽證不實，亦定依規定移送懲戒。

北市工地損鄰規則新制如下：

第一，當住戶提出損鄰的協調，那現行是由包括起、承監造人進行會勘，新制會請都發局以及公正第三方的專業技師來會同現勘。

第二，現勘第一時間公共安全的認定，現行的規定是由建商的技師還有建築師進行安全認定、提出報告。新的規定加入第三方公正技師工會進行覆核，而且整個安全認定的時間從現行的14天縮短為3天，一旦發現有公共安全的疑慮，勒令停工，並且要求承造人提出緊急應變措施以及安全維護計劃，絕對是以住戶、市民朋友的安全為最高的指導原則。

第三，對於鄰損是否為施工所造成的相關認定，現行是由建商的技師和建築師來進行認定，但是新的制度就會加入第三方公正工會的覆核。

第四，針對經過認定住戶有不服，可以要求第三方鑒定，而鑒定的費用，新的制度就會要求建方優先支付。

第五，如果市府發現有公安疑慮必須要求勒令停工的不良廠商，相關的建築號碼、施工地點，以及起、承監造人與相關包商的資訊，都會上網公告資訊，充分的揭露。

第六，從這個月起，針對地下室開挖階段的工地，每個月都會進行全面的清查。而過去對於深開挖工地的部分並沒有相關管制，未來會每月進行清查；每一季會針對台北市全市所有的施工工地進行全面清查，會把所有深開挖以及全面工地清查的頻率提高，確保台北市所有住戶接下來的安全。