基泰第一波假扣押被駁回　北市今確定「不提抗告」：尊重裁定

▲法務局長連堂凱。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

基泰建設造成鄰近公寓大規模傾斜、塌陷，台北市法務局長連堂凱9日晚間赴台北地方法院，聲請假扣押基泰建設6195萬9982元，但12日遭到北院駁回；而連11日再替25戶嚴重受災戶中10戶聲請第二波假扣押2億元，但最終也被北院駁回。針對第一波假扣押被駁回，台北市法務局長連堂凱表示，尊重裁定，確定不提抗告。

針對第一波假扣押被北院駁回，是否決定要抗告？連堂凱14日表示，北院以「基泰公司登記資本額50億（實收資本額43億8千萬元）」、「基泰公司總資產扣除負債尚有78億3169萬」、「基泰公司已經匯入新台幣一億元到市府指定專案帳戶」，且北院認為基泰公司沒有財務異常或日後難以賠償損害之慮，故駁回北市府假扣押聲請。

連堂凱提及，北市府尊重北院裁定，經14日與律師團商討，決定不再對日前北院裁定提出抗告，現階段持續協助受災住戶進行安置、賠償、重建。

連堂凱補充道，後續市仍持續關注基泰表現，倘若日後有脫產行為嫌疑或財務惡化跡象，將會檢附相關事證，迅向法院再聲請假扣押，確保受災住戶及市府之權益。市府目前已由法務局成立財損評估小組，協助整理評估；都發局成立安置小組，市府堅定立場與受災住戶站在一起，用實際的行動來確保住戶的權益。

至於第二波假扣押被駁回，是否會抗告？連堂凱回應，此由聲請住戶與住戶的委任律師來研議是否提起，住戶若有意提起抗告，相關委任律師費用仍由市府補助。