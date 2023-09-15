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大直工地塌陷學教訓　蔣萬安宣布6點新措施：納入第三方覆核機制

▲台北市長蔣萬安視察大直街建商工安意外現場。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長蔣萬安視察大直街建商工安意外現場。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

基泰建設的建案「基泰大直」工地出包造成鄰近公寓傾斜塌陷，外界關注台北市工地工程鄰損的管理辦法是否會修嚴。對此，市長蔣萬安15日上午赴現場視察，並宣布針對現行法規以及相關規定的檢討結論，表示未來當住戶提出鄰損的協調，由都發局以及公正第三方的專業技師會同現勘，且若住戶要求第三方鑑定，其鑑定費用會要求建方優先支付。

蔣萬安表示，針對這件事情，特別是由建商的建築師還有技師要進行相關的鄰損還有公共安全認定，這個部分大家就有很多的討論，之前也說過要求都發局建管處針對現行的法規SOP以及相關規定進行全面的檢討，並提出改進方案，昨天市府也開會進行討論，在新的制度上有幾個特點：

第一，當住戶提出鄰損的協調，現行是由包括起、承、監造人進行會勘，新制會請都發局以及公正第三方的專業技師會同現勘。

第二，現勘第一時間公共安全的認定，現行的規定是由建商的技師還有建築師進行安全認定、提出報告。新的規定加入第三方公正技師工會進行覆核，而且整個安全認定的時間從現行的14天縮短為3天，一旦發現有公共安全的疑慮，勒令停工，並且要求承造人提出緊急應變措施以及安全維護計劃，絕對是以住戶、市民朋友的安全為最高的指導原則。

第三，對於鄰損是否為施工所造成的相關認定，現行是由建商的技師和建築師來進行認定，但是新的制度就會加入第三方公正工會的覆核。

第四，針對經過認定住戶有不服，可以要求第三方鑑定，而鑑定的費用，新制會要求建方優先支付。

第五，如果市府發現有公安疑慮必須要求勒令停工的不良廠商，相關的建築號碼、施工地點，以及起、承、監造人與相關包商的資訊，都會上網公告資訊，充分的揭露。

第六，從這個月起，針對地下室開挖階段的工地，每個月都會進行全面的清查。而過去對於深開挖工地的部分並沒有相關管制，未來會每月進行清查；每一季會針對台北市全市所有的施工工地進行全面清查，會把所有深開挖以及全面工地清查的頻率提高，確保台北市所有住戶接下來的安全。

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