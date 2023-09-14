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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲稱鄰損規則「任內變更嚴」　許淑華打臉嗆：良心跑去哪了？

▲▼陳時中 許淑華 何志偉 吳沛憶 台北市競選總部授證典禮。（圖／記者黃國霖攝）

▲台北市議員許淑華。（圖／記者黃國霖攝）

記者詹宜庭／台北報導

基泰建設施工出包造成鄰近公寓大規模傾斜坍塌，外界質疑前台北市長柯文哲任內修訂的「鄰損爭議處理規則」讓建商可球員兼裁判，而柯文哲則回應，若把前後條文調出來看，在他任內是變得比較嚴格，建議批評的議員「換一副眼鏡」或「換一顆良心」。對此，台北市議員許淑華14日指出，新版規定給了建商更多「自行認定的權力」，還讓都發局可以「不用去會勘」，只需要事後拿到報告後「備查」，反嗆柯文哲「應該要找他的良心跑去哪了？」

許淑華批評，柯文哲的SOP，就是「就是「甩（S）、拗（O）、噴（P）」：甩鍋給其他人、硬拗法條、對其他縣市噴口水。她說，柯文哲始終不正面回應「球員兼裁判」問題，「台北市建築施工鄰損爭議處理規則」原先規定，當民眾跟都發局求助時，都發局必須把住戶與廠商一起找來會勘，但是經柯文哲修改後，省去都發局的會勘責任，還讓建商能自行認定安全狀況與損害責任歸屬，只需將報告書送到都發局備查。

許淑華指出，新版的規定給了建商更多「自行認定的權力」，還讓都發局可以「不用去會勘」，只需要事後拿到報告後「備查」，質疑「若沒出事誰還會出動查？」

許淑華開轟，柯文哲所謂的「改嚴」是將條文中的「得」改成「應」，可實際上，該規定旨在施工前廠商的鑑定責任，目的是在事前要留下鑑定報告，讓日後施工有爭議時可以參考。可問題是，「鄰損」一定是「施工後」才會發生，柯文哲把施工前的規定改嚴了，與這次的事件無關。

許淑華透露，柯文哲稱新規定中，建商做完報告後，送到都發局「備查」，可實際上是，柯文哲主動將都發局的會勘責任去除，改由廠商送報告給都發局存檔備查。另外，柯文哲宣稱，他要求建商需於14天內完成會勘，可新版法規中，14天內只是由建商製作初步安全認定書，30天內才由建商製作損害責任歸屬認定書。

「張飛打岳飛、脫褲子放屁、掩耳盜鈴。」許淑華痛批，柯文哲將都發局會勘責任免除 ，讓建商自行寫報告，但建商報告隨便寫，都發局不檢查有什麼用？她認為，柯文哲自稱科學、理性、務實治國，實際上卻不尊重專業、自以為是，最後導致災難不斷，若要監督者換一顆良心，應該要找他的良心跑去哪了？怎麼能夠在受災民眾的眼淚前睜眼說瞎話？

最後，許淑華也質疑，「為何柯文哲要免去都發局的會勘責任，讓建商球員兼裁判？有沒有沙盤推演想過，這樣的制度會產生執行上的漏洞，讓民眾求助無門？改的時侯有秉持良心思考過嗎？」更直言「政治不難，找回良心而已！」

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基泰建設柯文哲許淑華鄰損爭議處理規則

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