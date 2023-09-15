「撐傘直墜26樓」當場肢體分離！男童奇蹟生還…3個月後康復了

▲男童撐傘從26樓跳下後生還。（圖／翻攝自九派新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

湖南湘西自治州一名男童3個月前，拿著一把傘從26樓墜落，當時孩子的左上肢體從肘關節處完全離斷，後緊急送醫救回一命。經過3個月的治療，目前他已經可以站起來，左手臂也正常恢復中。醫生感嘆，真是個奇蹟，一般情況下，這麼大的肢體脫離身體後很難再次存活。

據《九派新聞》報導，5月27日17時，湘西自治州人民醫院120接到電話，杏園小區有一個小孩子，拿了一把傘從26樓跳下來。

火速趕到現場的急救人員立即實施急救。當時急救人員回報，患者是兒童，高空墜落，昏迷，血壓呼吸不穩，左上肢離斷，雙下肢骨折，頭胸腹損傷，傷情程度需進一步檢查，離斷肢體已找回保存，需立即手術。

9月14日，主治醫生表示，孩子的父母在外地工作，平常由奶奶帶著。當天，奶奶出門去接另一個孫女放學，沒想到獨自在家的孩子拿著一把傘從樓上跳了下來。

剛接診時，醫生十分擔憂，「從26樓跳下來，少說也有七八十米，存活的機會微乎其微。」所幸，經過多科醫護人員的救助，現在，孩子不僅可以重新站起來，還能蹣跚而行，那隻重新植回去的胳膊不痛了，手指也恢復了運動。

醫生稱，現在，孩子骨折的雙下肢恢復得很好，基本可以像正常小孩一樣行走，對未來的生長發育也不會有太大影響。孩子的左上肢體從肘關節處完全離斷，一般情況下，這麼大的肢體脫離身體後很難再次存活，現在的治療效果已經超出意料，但未來也很難恢復成原來的樣子。

醫生表示，孩子從26樓跳下來能生還是奇蹟，劫後餘生他還能正常蹦蹦跳跳更是另一個奇蹟。如果有機會，後續會看看有沒有機會創造下一個奇蹟，通過手術為他重建一隻會抓取東西的手。