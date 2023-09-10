桃園4歲男童龍潭大池走失　警沿路廣播找親人...阿姨來攔車

▲4歲男童在龍潭大池走失，警方據據報前往處理。（圖／龍潭警分局提供，下同）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市4歲葉姓男童昨日與家人到龍潭大池觀光，趁家屬如廁不注意時，獨自推開大門往外跑而迷路，民眾發現男童驚嚇的在路邊徘徊哭泣，向警方報案，員警載著男童以擴音器沿路廣播找尋家人，一名女子慌張的攔下警車，男童也認出是阿姨，順利與家人團聚。

龍潭警分局龍潭派出所副所長劉重言、警員陳恩昨日傍晚執行巡邏勤務時，接獲民眾報案稱有，有一名兒童獨自在龍潭區神龍路口穿梭，警方獲報立即到場關心，為避免該兒童在路上穿梭發生危險，遂將其帶上巡邏車並於周邊挨家挨戶詢問是否認是該兒童，並以擴音器示意家中是否有男童走失均無所獲。

▲警方沿路廣播終於幫男童找到親人。（圖／龍潭警分局提供）

終於，行經神龍路上南天宮前見一女子神情緊張的攔下警車，向警方表示4歲的外甥走失，希望能請警方協助，警方遂請其指認巡邏車上之男童，當幼童看到該攔車的女子，突然破涕為笑，且口中不斷地呼喊著「阿姨，我好想你」，男童隨即衝向前擁抱，還不忘向現場員警說聲「謝謝警察叔叔」，最後男童順利平安返家。

家屬表示，帶著男童來到龍潭大池遊玩，沒想到幼童趁其如廁時不注意之際，獨自推開大門往外走，家屬發現後，只能焦急地在人生地不熟的大池附近步行找尋，惟仍遍尋不著男童蹤跡，當看見巡邏警車經過，本想趨前請警方協助，沒想到男童就在警車上，非常感謝警方的即時援助與熱心照護。