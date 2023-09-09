　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

柔道教練狂摔數十次！「袈裟」壓制害死7歲童　法官判他要賠這金額

記者蔡怡萍／台中報導

台中豐原狠心柔道教練何聰樂，因7歲黃姓男童不願做柔道招式「雙吊袖」，竟對男童使出「袈裟」招式壓制，男童被摔到癱軟，痛苦哭喊「教練是大笨蛋」，但何男不罷手，繼續對黃童過肩摔，導致男童顱內出血，昏迷70多天死亡。最高法院依傷害致死罪判何9年定讞，哀痛的黃母也對何男、台中市體育總會、柔道委員會等求償1500萬，台中地院日前宣判，黃母獲賠182萬8960元。

判決書指出，何男並無柔道教練證，卻在台中市體育總會向台中教育局借用的柔道館中，擔任無償教學，2021年4月21日，何男明知黃童年幼，且才剛學柔道，基本動作、護身倒法還在學習當中，卻安排黃童與已學習柔道5年多的學長廖童柔道對摔。

▲▼家人前柔道重摔7歲童27次！他求饒無效…昏倒腦死　教練：沒過當。（圖／江啟臣服務處提供、民眾提供）

▲男童被摔到狂吐哭求住手，惡教練竟「袈裟」招式壓制再斥罵「是假欸」。（圖／資料照片）

過程中，何男要求黃童柔道招式「雙吊袖摔100下」，何男減少為50下後，黃童仍說不要，何男竟用柔道招式「袈裟」壓制招式將黃童壓制在地，壓住胸腔及腹腔，直到黃童同意45下雙吊袖，何男才放開黃童。

何男要求廖童對黃童做雙吊袖45下，過程中造成黃童後腦著地，並哭喊「我的腳、我的腳」、「我的頭、我的頭」，並對何男大罵「教練是大笨蛋」，解下柔道服腰帶說要還給何男，何男竟對黃童說「是假欸」(閩南語)，並把黃童柔道服穿好，再繼續摔黃童10幾下，導致黃童嘔吐，何男竟依然要求廖童繼續對黃童施加招式，導致黃童顱內出血、頭皮瘀傷、頭皮及四肢多處擦挫傷、中樞衰竭、昏迷指數為3分等傷害，經送醫急救後，仍於6月29日因顱內出血、硬腦膜下腔出血、腦疝導致中樞神經衰竭死亡。

法官在判決中強調，何聰樂身為教練，不尊重黃童自由表意權及免遭體罰、其他殘忍不人道懲罰的權利，漠視學員的個別差異及身體狀況，為迫他服從訓練指示，施以極為不當順練行為，造成黃童在小小年紀就不幸去世，經最高法院判決傷害致死罪有期徒刑9年定讞。

痛失愛子的黃母，民事方面提告何男、廖童與雙親、台中市體育總會、台中市體育總會柔道委員會，黃母表示，此後想起與兒子的生活點滴、兒子親手做給自己的蛋糕、用歪歪斜斜注音寫下的「媽咪我愛你」、每天晚上的晚安抱抱等美好回憶，都被何男等人的惡行給殘忍剝奪，造成無法承受的椎心之痛，連帶求償1500萬。

台中地院認為，何男是受台中市體育總會柔道委員會指示，在該道館開班授課，其名片、招生廣告與契約等皆有相關資訊，2者應負連帶賠償責任，判賠黃母182萬8960元，仍可上訴。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
女星酒醉失控！　躺地「變掃地機器人」畫面曝
網紅崴爺去年買「大直建案」嗨翻！　吳淡如自責：好像害了他
快訊／萬華火警！　屋內1人死亡
快訊／雨還沒停！猛烈雨彈轟3地　警戒區出爐
海賊王迷衝了！　12米千陽號停在安平
U18／冠軍賽抗日前哨戰　中華隊先發出爐
潘若迪撞臉《航海王》索隆！　對比照笑曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄輕軌又被撞！單車婦肇逃被逮　竟瞎扯：是列車闖紅燈

印尼男送安毒給同鄉吸...被逮還張口狂咬警　這下超級慘！

快訊／北市萬華巷內民宅火警！鄰居急逃生　屋內發現1人死亡

婦陷假「阿土伯」詐術！慘被騙百萬　再匯500萬被阻...警逮2車手

小三要生兒子…荒唐夫想結紥換妻成全　還扯：一周只一次

嘉義市持續擴大取締酒後駕車　下午酒駕、宿醉酒駕最嚴重

男婚姻破裂想不開...又從急診室溜走　母1句「媽媽看看」讓他淚崩

快訊／台南驚傳雙屍命案　50歲男女死在床上...已發出惡臭

超療癒結局！轎車長按喇叭「剪線超車還急煞」　囂張後果下場曝

國1南下永康路段5車「接龍連環撞」　未保持安全距離撞成一堆

大直民宅電梯式下陷畫面曝　13秒消失...現場坍塌聲狂響

曹格離婚後首開唱「這次跌倒得很痛」　告白歌迷：你們是在改變我的人生！

姜濤「台灣腔」都是發摟豬哥亮！　16歲看宋芸樺...她喊：我也很小

大直民宅龜裂傾斜急撤35戶　1房嚴重下陷「1樓直接消失」

大直民宅「2樓變1樓」　白天現場畫面曝光！

正妹警奶音甜喊「帥哥哈囉」　通緝犯樂歪回頭下秒被逮捕

台北大直民宅塌陷！　女老闆現烤麵包送暖

歐漢聲聞前妻「約會周湯豪」祝福　速約麻衣吃火鍋：還要同一家XD

貓趴窗看鳥？他靠近嚇壞　「巨鷹」站陽台歪頭對望

李多慧遇蟑螂起飛突襲！　應援中表情驚恐嚇壞逃走

高雄輕軌又被撞！單車婦肇逃被逮　竟瞎扯：是列車闖紅燈

印尼男送安毒給同鄉吸...被逮還張口狂咬警　這下超級慘！

快訊／北市萬華巷內民宅火警！鄰居急逃生　屋內發現1人死亡

婦陷假「阿土伯」詐術！慘被騙百萬　再匯500萬被阻...警逮2車手

小三要生兒子…荒唐夫想結紥換妻成全　還扯：一周只一次

嘉義市持續擴大取締酒後駕車　下午酒駕、宿醉酒駕最嚴重

男婚姻破裂想不開...又從急診室溜走　母1句「媽媽看看」讓他淚崩

快訊／台南驚傳雙屍命案　50歲男女死在床上...已發出惡臭

超療癒結局！轎車長按喇叭「剪線超車還急煞」　囂張後果下場曝

國1南下永康路段5車「接龍連環撞」　未保持安全距離撞成一堆

大馬遊客「曼谷叫車」差點被賣豬仔？　泰警調查曝真相：全是誤會

火腿連5戰先發打線不見「大王」　連3場代打皆未敲安

高雄輕軌又被撞！單車婦肇逃被逮　竟瞎扯：是列車闖紅燈

大直民宅塌陷第3天！北市心理諮詢專線「假日加開服務」

明天午後雷雨襲3地　放晴倒數！連6天水氣轉乾

走過開季低潮！本季締造10中繼、10救援　陳冠偉：算是突破自己

獨／精液抓猴非鐵證！幫尻槍見空包彈⋯辣妻疑夫偷吃　女醫曝真相

粗心護理師出包！嬰兒接種疫苗「劑量多了18倍」　腿腫化膿痛2年

飛機還沒停就搶拿行李「台灣人都很急？」　網曝1習慣害的

金赫拉反擊《D社》公開的霸凌對話「不完整」！　公司發聲了

小寶寶被自己的放屁聲嚇呆！ 媽媽笑歪：消化很順暢喔XD

社會熱門新聞

超美秘書下班前腿軟倒地！竟是遭下藥

即／《紅豆妹》警媽被查了　警將查明是否兼職

即／高嘉瑜爆「基泰碧湖」旁也出現傾斜　現場照曝

網紅士林遭酒駕男撞上！全身多處受傷送醫

「跟著箭頭右轉」收1200罰單　男傻眼

大直民宅坍塌禍首是土質　專家：雙北2區也一樣

大直民宅陷入地！一樓被吞掉畫面曝

豐原客運左轉「撞死母子」　司機下場曝

發合建意向書被罵翻　基泰緊急回應

大直民宅塌陷！3辣妹百份麵包送暖

網紅騎重機遭酒駕男撞飛「差點沒命」

即／台南驚傳男女雙屍命案

男表情痛苦倒車內！貨車失控衝草地　

即／高雄4工人「摔進排水溝」！

更多熱門

相關新聞

安平發生男童手指卡置衣籃消防人員解危

安平發生男童手指卡置衣籃消防人員解危

台南市安平區安平區育平二街1處民宅，7日晚上6時31分許，發生男童在浴室手指不慎穿入置衣籃孔目中抽不出來，痛的哇哇叫，台南市消防局據報，出動安平消防分隊防人車前往查處，安平分隊小隊長蘇文偉率員到場查處，他靈機一動使用工具剪，將置衣籃十分細心慢慢修剪，順利將孔目剪大，讓男童的手指脫困，家長看見愛兒脫困，對消防人員的膽大心細解危十分感謝。

3歲童得A流突眼睛上吊！警4mins火速奔急診

3歲童得A流突眼睛上吊！警4mins火速奔急診

家門口發生槍戰　法國10歲童回家遭槍殺

家門口發生槍戰　法國10歲童回家遭槍殺

國外版《拳上》網紅賣能量飲　童喝完險喪命

國外版《拳上》網紅賣能量飲　童喝完險喪命

美麗華百貨恐怖電扶梯　捲碎11歲童右腳大拇趾

美麗華百貨恐怖電扶梯　捲碎11歲童右腳大拇趾

關鍵字：

柔道教練男童摔死台中市體育總會

讀者迴響

熱門新聞

普渡完就退貨！董娘扛餅乾罐頭「賣場盧1小時」

害大直公寓倒塌「建商會幫蓋新的？」　律師4字回應

末日預言現3預兆？信徒驚跟聖經一樣

運動網紅爆「其實是飯局伴遊妹」

超美秘書下班前腿軟倒地！竟是遭下藥

岳母搞上女婿！「桃園人妻更新了」：得到想要的下場

即／《紅豆妹》警媽被查了　警將查明是否兼職

壞消息！建案基地塌「已購客無法退貨」　建商最高還可沒收15%

辣妹老闆娘發麵包遭質疑想紅　店家回應了

快訊／周杰倫驚傳開唱受傷　嘔吐摔倒

即／高嘉瑜爆「基泰碧湖」旁也出現傾斜　現場照曝

包小柏女兒骨灰隨身帶

貓畫像沒上色被師扣分　本尊曝光

大直街42年老公寓「住9個月倒了」　網：房貸繼續繳

夫妻月入11.5萬不夠用！他嘆：以為贏過很多人

更多

最夯影音

更多
大直民宅電梯式下陷畫面曝　13秒消失...現場坍塌聲狂響

大直民宅電梯式下陷畫面曝　13秒消失...現場坍塌聲狂響
曹格離婚後首開唱「這次跌倒得很痛」　告白歌迷：你們是在改變我的人生！

曹格離婚後首開唱「這次跌倒得很痛」　告白歌迷：你們是在改變我的人生！

姜濤「台灣腔」都是發摟豬哥亮！　16歲看宋芸樺...她喊：我也很小

姜濤「台灣腔」都是發摟豬哥亮！　16歲看宋芸樺...她喊：我也很小

大直民宅龜裂傾斜急撤35戶　1房嚴重下陷「1樓直接消失」

大直民宅龜裂傾斜急撤35戶　1房嚴重下陷「1樓直接消失」

大直民宅「2樓變1樓」　白天現場畫面曝光！

大直民宅「2樓變1樓」　白天現場畫面曝光！

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面