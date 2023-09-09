柔道教練狂摔數十次！「袈裟」壓制害死7歲童　法官判他要賠這金額

記者蔡怡萍／台中報導

台中豐原狠心柔道教練何聰樂，因7歲黃姓男童不願做柔道招式「雙吊袖」，竟對男童使出「袈裟」招式壓制，男童被摔到癱軟，痛苦哭喊「教練是大笨蛋」，但何男不罷手，繼續對黃童過肩摔，導致男童顱內出血，昏迷70多天死亡。最高法院依傷害致死罪判何9年定讞，哀痛的黃母也對何男、台中市體育總會、柔道委員會等求償1500萬，台中地院日前宣判，黃母獲賠182萬8960元。

判決書指出，何男並無柔道教練證，卻在台中市體育總會向台中教育局借用的柔道館中，擔任無償教學，2021年4月21日，何男明知黃童年幼，且才剛學柔道，基本動作、護身倒法還在學習當中，卻安排黃童與已學習柔道5年多的學長廖童柔道對摔。

▲男童被摔到狂吐哭求住手，惡教練竟「袈裟」招式壓制再斥罵「是假欸」。（圖／資料照片）

過程中，何男要求黃童柔道招式「雙吊袖摔100下」，何男減少為50下後，黃童仍說不要，何男竟用柔道招式「袈裟」壓制招式將黃童壓制在地，壓住胸腔及腹腔，直到黃童同意45下雙吊袖，何男才放開黃童。

何男要求廖童對黃童做雙吊袖45下，過程中造成黃童後腦著地，並哭喊「我的腳、我的腳」、「我的頭、我的頭」，並對何男大罵「教練是大笨蛋」，解下柔道服腰帶說要還給何男，何男竟對黃童說「是假欸」(閩南語)，並把黃童柔道服穿好，再繼續摔黃童10幾下，導致黃童嘔吐，何男竟依然要求廖童繼續對黃童施加招式，導致黃童顱內出血、頭皮瘀傷、頭皮及四肢多處擦挫傷、中樞衰竭、昏迷指數為3分等傷害，經送醫急救後，仍於6月29日因顱內出血、硬腦膜下腔出血、腦疝導致中樞神經衰竭死亡。

法官在判決中強調，何聰樂身為教練，不尊重黃童自由表意權及免遭體罰、其他殘忍不人道懲罰的權利，漠視學員的個別差異及身體狀況，為迫他服從訓練指示，施以極為不當順練行為，造成黃童在小小年紀就不幸去世，經最高法院判決傷害致死罪有期徒刑9年定讞。

痛失愛子的黃母，民事方面提告何男、廖童與雙親、台中市體育總會、台中市體育總會柔道委員會，黃母表示，此後想起與兒子的生活點滴、兒子親手做給自己的蛋糕、用歪歪斜斜注音寫下的「媽咪我愛你」、每天晚上的晚安抱抱等美好回憶，都被何男等人的惡行給殘忍剝奪，造成無法承受的椎心之痛，連帶求償1500萬。

台中地院認為，何男是受台中市體育總會柔道委員會指示，在該道館開班授課，其名片、招生廣告與契約等皆有相關資訊，2者應負連帶賠償責任，判賠黃母182萬8960元，仍可上訴。