屏東5打宣導起步　主任檢察官帶隊前進內埔農工

▲屏東地檢署主任檢察官許育銓帶隊到內埔農工預防犯罪宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導



屏東地檢署會同屏東縣政府相關單位人員組成打擊「毒品、詐騙、幫派、性暴力暨賄選」五打宣導團隊，由該署最年輕主任檢察官許育銓帶領，13日首站到內埔農工進行宣導，將最新的犯罪模式與尋求協助管道，透過宣導傳遞給學生們了解，以提升自我保護能力，獲得熱烈回響。

屏檢與縣府教育處、警察局、校外會、屏東縣家長會長協會、更保、犯保與榮觀協進會等組成五打聯合宣講團，本周起同步前進國高中職校園。首站由許育銓主任檢察官、縣警局刑事警察大隊組長葉璟昌、少年警察隊偵查佐林瓊慧與婦幼警察隊組長劉孝德等前往內埔農工宣導。

許主任檢察官就毒品侵蝕國民身心健康，吸毒人口下降，販毒集團將新興毒品用各種混包裝來行銷，吸引年輕人的好奇心而嘗試，提醒同學們務必要注意。

另外法務部增訂境外勢力與選舉賭盤介入選舉的檢舉將金分別最高為2000萬與500萬，請學生要把訊息轉達給家中長輩了解，「選舉賣票昧安心，不如檢舉領獎金」，邀請同學善用人手一機的便利性，扮演抓賄選柯南。刑大、少年隊與婦幼隊分別就目前詐騙集團的最新詐騙手法、網路交友或是戀愛過程拍攝性影像所可能衍伸散佈、詐騙與恐嚇取財行為，遇到相關問題可以立即向警察機關報案，檢警單位會依法偵辦。