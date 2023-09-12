屏東打擊詐騙等5打宣導團隊　9月從校園出發深入33鄉鎮

▲屏東縣成立五打宣導團隊，由檢察長陳盈錦領軍 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為落實行政院「新世代打詐行動綱領1.5版」、因應2月8日刑法增訂散佈性影像罪、遏止犯罪集團吸收未成年學生族群加入幫派、新興毒品殘害國民身心健康及吸毒人口下降暨賄選行為嚴重侵蝕國家民主法治等情事，屏東地檢署檢察長陳盈錦日前拜會屏東縣長周春米，提出向縣內公私立高中職暨重點國中學生加強宣導與學生族群息息相關的五大議題，獲得周縣長支持。

屏東地檢署與縣政府所屬教育處、警察局、屏東縣學生校外生活輔導會等司法、警政與行政部門，結合犯罪被害人保護協會臺灣屏東分會、臺灣更生保護會屏東分會、屏東縣榮譽觀護人協進會、屏東縣家長會長協會等民間團隊，組成公私協力之打擊「詐騙、毒品、性暴力、幫派及賄選」之屏東縣「五打」宣導團隊。

經地檢署邀集相關機關與民間團體辦理共識會議，擬定宣導主軸與策略，宣導團隊檢察長陳盈錦領軍，成員包括五位新到任的主任檢察官、觀護人、屏東縣警察局刑事警察大隊、少年警察隊與婦幼警察隊等，組成聯合宣講小組，透過屏東縣政府教育處及屏東縣學生校外生活輔導會安排國高中職學校計33場次，從了解五大議題之新聞事件背後的法律後果，讓即將成年之學生以一位法律新聞故事的聽講者，避免成為法律新聞事故的當事者，並了解遇到新聞事件時如何尋求協助的管道。

為打擊不法犯罪，地檢署積極結縣政府所屬各局處與民間團體，以「公私協力」發揮團體戰力的新思維，擬定「五打」議題從校園出發，從9月起，由檢察長領軍，帶領主任檢察官深入33鄉鎮，結合檢、警、教育與民間公益團體的力量，共同為國之南境的校園安全盡一份心力。