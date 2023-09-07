屏東3村里長9／9補選　屏東地檢署宣示查賄決心

▲屏東3村里長9月9日進行補選，屏檢宣誓查察賄選決心。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣恆春鎮水泉里里長陳桂賓、車城鄉埔墘村村長陳清本、枋山鄉善餘村村長林忠賢因賄選，並經屏東地方法院判決當選無效，將於9月9日舉行補選，屏東地檢署宣示，針對賄選等違法情事積極嚴辦、選舉暴力防制，杜絕賄選歪風，給全民一個乾淨的選舉環境。

為落實乾淨選舉，屏東地檢署轄區督導主任檢察官郭書鳴，今(7)日上午到恆春警分局視察，強調檢方直至選前最後一刻，仍嚴查賄選情事之決心；並前往車城分駐所，了解所轄埔墘村之最新選情概況，也前往投票日之投開票處所視察現場，對現場民眾宣導補選選舉仍應堅守選賢與能、檢舉賄選之法治觀念，獲得極佳回響。

郭主任檢察官隨後也到龍水派出所，了解水泉里目前之選前概況，同時亦前往兩處投開票所查看相關準備工作。下午前往枋寮分局，與轄區警方會談，表達檢方對補選工作之重視，並掌握枋寮分局所轄枋山鄉善餘村補選候選人之背景及補選選情發展狀況，更進一步針對明天元月之大選備戰情形進行了解。

主任檢察官郭書鳴表示，這次恆春鎮水泉里里長、車城鄉埔墘村村長及枋山鄉善餘村村長之補選候選人均為2名，競爭可謂十分激烈，然每一次選舉，不分大小，均攸關地方民眾的福祉，在距離補選選舉倒數計時的時刻，恆春分局及枋寮分局須精準掌握最新情資，防範選舉舞弊及暴力情事，不論是民眾檢舉或是候選人之間的監督，須落實有聞必查的決心，只有不賄選、不抹黑、沒有暴力，才能真正落實選賢舉能。