高虹安爭議影響柯文哲選情？　TPOC：郭台銘宣布賴佩霞任副手解圍

▲高虹安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

新竹市長高虹安近期風波不斷，除了深陷貪污、搭名車、住豪宅爭議，又被前新竹市文化局長錢康明爆料，男友李忠庭干政。TPOC台灣議題研究中心調查8月1日至9月14日之間的網路聲量顯示，鴻海創辦人郭台銘宣布與藝人賴佩霞搭檔參選2024總統大選後，單日聲量高達4.9萬則，超過高虹安單日的1.8萬則，可見郭台銘宣布副手，有間接替高虹安解圍的效果。

▲高虹安網路聲量趨勢圖。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供，點圖放大，下同）



TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，搜集8月1日至9月14日之間的網路輿情聲量走勢，發現高虹安被控在立委任內詐領逾46萬元助理費，8月14日遭台北地檢署依貪污等罪起訴，聲量達到最高，單日聲量從600多則暴衝至13.6萬則，隔日依舊有11.3萬則，且連續6天單日聲量都超過萬則，總聲量約38.2萬。

中心指出，從聲量趨勢觀察，錢康明的連日爆料雖讓高虹安的單日聲量，從每日約萬則飆增至超過3.6萬則，且最高達到單日5.7萬則聲量，但郭台銘宣布與藝人賴佩霞搭檔參選2024總統大選後，賴佩霞的聲量超過4.9萬則，遠超過高虹安的1.8萬則，可見郭台銘宣布副手，有間接替高虹安解圍的效果。

至於高虹安爭議連環爆，是否衝擊民眾黨總統參選人柯文哲與郭台銘選情？中心透露，根據網路數據調查結果，與高虹安相關爭議有關的討論當中，與柯文哲有關的討論佔比約12％，與郭台銘有關的討論佔比則約4％。