素人參政！BBC：郭賴配短期是「好棋」　長期難逆轉選情

▲鴻海創辦人郭台銘14日宣布由藝人賴佩霞擔任其副手，消息登上BBC。（圖／翻攝自BBC網站）

記者詹雅婷／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘14日宣布與藝人賴佩霞搭檔參選2024總統大選，消息受到外媒關注。不過BBC引述學者分析指出，這短期來看對郭台銘是個不錯的選擇，可以帶來加分，但長遠而言，選情難以逆轉。

BBC報導，郭台銘選擇賴佩霞搭檔參選總統大選的決定震驚許多人，因為儘管賴佩霞（Tammy Lai）在Netflix影集《人選之人—造浪者》飾演總統候選人，但她沒有政治經驗。

美國山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中（Dennis Weng）評論「郭賴配」時表示，這對郭台銘而言是個不錯的選擇，是一步好棋，賴佩霞是政治素人，演員參政有新鮮感，但最終可能不會影響明年1月選舉結果，「賴佩霞在《人選之人》有著精采演出，而大多數觀眾都是年輕人。但年輕人不支持郭台銘。」

▲郭賴配的消息在台灣政壇引起話題。（圖／記者湯興漢攝）

另外，新加坡國立大學政治學系副教授莊嘉穎指出，賴佩霞帶來的知名度可讓民眾更關注郭台銘的選舉活動及政見，接下來要看郭賴如何平衡，正候選人與副手之間的關係有時不好拿捏，副手要給正候選人加分，但又不能過度吸走注意力，「賴的專長能否派上用場，要看郭願意給她多少空間」。

國外也有不少演員參政的案例。台灣東吳大學政治學系助理教授陳方隅認為，藝人的好處是形象正面、會表達、會表演，這對選舉來說相當重要，但從賴佩霞記者會發言內容來看，實際上每個段落與政策相關評論的邏輯連結仍不足，且郭台銘以「霸氣總裁」著稱，賴佩霞能在他的團隊擁有多少影響力左右政策制定過程，都是未知數。