不只賴佩霞　其他陣營擬邀「政治劇女星」選不分區立委

記者黃翊婷／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘14日宣布與藝人賴佩霞搭檔參選2024總統大選，外媒還以郭台銘選擇Netflix女演員作為競選搭檔進行報導。不過，有知情人士透露，其他陣營也有在接觸一名演過台劇政治劇的女星，該劇同樣在Netflix播出過，但該名女星投入不分區立委選戰的意願不高。

▲賴佩霞曾在戲劇中飾演總統候選人。（圖／記者湯興漢攝）

60歲的賴佩霞擁有台美雙重國籍，曾在Netflix影集《人選之人—造浪者》飾演總統候選人，並入圍金鐘獎迷你劇集（電視電影）女配角獎，不過，她本人並沒有政治經驗。郭台銘14日公開宣布將與賴佩霞搭檔，瞬間掀起各界關注，一度還登上英國廣播公司（BBC）首頁。

根據《聯合新聞網》報導，有知情人士透露，郭台銘找賴佩霞搭檔，其他陣營看了也忍不住「會心一笑」，因為其他陣營也找了一名演過台劇政治劇（曾在Netflix播出）的女星，希望將對方納入不分區立委名單，但本人從政的意願不高，一切還有待進一步觀察。

此外，由於郭台銘在宣布參選時曾提到，他獨立參選的目的是希望在野整合，因此副手人選的考量是「隨時可退」。在14日的記者會上，有媒體詢問賴佩霞是否會跟郭台銘走到底，她笑著回答，「走到底啊！只要夫人（郭台銘的妻子曾馨瑩）答應的話」。

而當賴佩霞被問到職位是「備胎中的備胎」，可能隨時要退出一事，她表示，自己是單親媽媽帶大的獨生女兒，9歲時常跟媽媽去拜拜，當時就跟神明說，希望可以為台灣做事情，她本來的工作就是助人、成人之美，在哪個位置對她來說真的不重要。