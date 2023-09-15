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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不只賴佩霞　其他陣營擬邀「政治劇女星」選不分區立委

記者黃翊婷／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘14日宣布與藝人賴佩霞搭檔參選2024總統大選，外媒還以郭台銘選擇Netflix女演員作為競選搭檔進行報導。不過，有知情人士透露，其他陣營也有在接觸一名演過台劇政治劇的女星，該劇同樣在Netflix播出過，但該名女星投入不分區立委選戰的意願不高。

▲▼前鴻海創辦人郭台銘的副手人選備受關注，今日(9/14)郭辦召開記者會，由郭台銘正式宣布邀請人選之人造浪者中飾演林月真一角的女星賴佩霞搭檔參選正副總統。（圖／記者湯興漢攝）

▲賴佩霞曾在戲劇中飾演總統候選人。（圖／記者湯興漢攝）

60歲的賴佩霞擁有台美雙重國籍，曾在Netflix影集《人選之人—造浪者》飾演總統候選人，並入圍金鐘獎迷你劇集（電視電影）女配角獎，不過，她本人並沒有政治經驗。郭台銘14日公開宣布將與賴佩霞搭檔，瞬間掀起各界關注，一度還登上英國廣播公司（BBC）首頁。

根據《聯合新聞網》報導，有知情人士透露，郭台銘找賴佩霞搭檔，其他陣營看了也忍不住「會心一笑」，因為其他陣營也找了一名演過台劇政治劇（曾在Netflix播出）的女星，希望將對方納入不分區立委名單，但本人從政的意願不高，一切還有待進一步觀察。

此外，由於郭台銘在宣布參選時曾提到，他獨立參選的目的是希望在野整合，因此副手人選的考量是「隨時可退」。在14日的記者會上，有媒體詢問賴佩霞是否會跟郭台銘走到底，她笑著回答，「走到底啊！只要夫人（郭台銘的妻子曾馨瑩）答應的話」。

而當賴佩霞被問到職位是「備胎中的備胎」，可能隨時要退出一事，她表示，自己是單親媽媽帶大的獨生女兒，9歲時常跟媽媽去拜拜，當時就跟神明說，希望可以為台灣做事情，她本來的工作就是助人、成人之美，在哪個位置對她來說真的不重要。

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