郭辦疑昨天宣布才知賴佩霞雙重國籍　黃揚明：放棄還不一定能選

▲賴佩霞國籍問題引起討論，約6:00起。（影／翻攝自YouTube／新聞面對面）



記者崔子柔／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘昨（14）日宣布由藝人賴佩霞擔任其參選2024總統的副手，不過賴佩霞擁有美國、台灣雙重國籍身分，外界好奇何時放棄美國國籍？其團隊回應，會盡快安排賴佩霞進行放棄美國國籍程序。媒體人黃揚明則認為，郭辦是昨天才知道賴佩霞有雙重國籍，緊急進行處理。

黃揚明昨日在《新聞面對面》節目指出，「我覺得找賴佩霞，就像蔡琴那首歌：人生就是戲，演不完的戲，有的時候悲，有的時候喜，像今天在記者會上的表現，完全就是這首歌的縮影」。

▲郭台銘宣布邀請賴佩霞搭檔參選正副總統。（圖／記者湯興漢攝）



黃揚明表示，2020年6月有周刊發布專訪賴佩霞的內容，賴佩霞提到她媽媽的美國籍男友在讓媽媽懷孕後消失，媽媽獨自生下她，她不知道父親是誰，她17歲時媽媽又交了一個美國籍男友，所以她從復興美工肄業並移民美國，就有媒體因為這段內容向郭辦詢問，黃揚明認為，「就我的了解，郭辦是那個時候才知道有這個問題」，接著趕緊去聯絡賴佩霞確認後，處理放棄的程序。

黃揚明指出，如果只是有綠卡還可以登記參選，美國籍是完全不能登記，放棄美國籍很麻煩，要先到AIT去預約，不是隨到隨辦，然後進行面談，AIT查完海外資產、欠稅等結清後，還要進行第二次面談，才能做宣誓放棄的程序。

▲賴佩霞擁有美國國籍。（圖／記者湯興漢攝）



黃揚明提到，理論上放棄日要從宣誓那天開始，接下來還要等2到6個月才會收到正式放棄的證明，如果郭台銘11月20日順利連署，要帶著賴佩霞到中選會登記，還要簽一張授權中選會去查證外國國籍的同意書，中選會要在12月5日前審定賴佩霞是否有資格參選，「走完放棄程序最後還不一定能參選，因為妳現在在跟時間賽跑，現在只剩71天」。