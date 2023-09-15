郭辦昨才知賴佩霞具美國籍　黃士修：她已找律師準備申請放棄

▲郭台銘14日宣布搭檔賴佩霞投入2024總統大選連署。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

藝人賴佩霞昨宣布接受鴻海創辦人郭台銘邀請，擔任其參選2024總統連署的副手，然其具美國國籍一事引發關注。對此，郭台銘辦公室發言人黃士修今（15日）表示，郭辦到昨天才得知賴佩霞具美國國籍，但賴昨記者會結束後，立刻找律師向美國在台協會（AIT）聯絡，準備相關法律文件，申請放棄美國國籍，而郭辦將提供法務上的協助。

綜合中選會說法及《總統副總統選舉罷免法》規定，具外國國籍者不得登記為總統、副總統參選人，但雙重國籍與申請成為被連署人資格無關。而根據中選會的公告，總統、副總統舉登記日期自2023年11月20日至11月24日；換句話說，賴佩霞須在24日前放棄美國國籍，才得登記參選副總統。

黃士修15日向《東森新媒體ETtoday》坦言郭辦到昨天才得知賴佩霞具美國國籍；他說，這次郭台銘的副手保密到家，絕大多數幕僚都是當天才知道人選是賴，而賴也對其家人保密。

黃士修透露，賴佩霞表示她事前知道美國國籍的問題，在記者會後立刻找律師向AIT聯絡，準備相關法律文件，申請放棄美國國籍，一定會按照程序辦理。

黃士修強調，放棄美國國籍程序確實需要時間，但從前例來看，並不是做不到，且放棄美籍生效日與收到完整文件日，其實是兩回事，最終資格認定仍然在中選會手上，而郭辦將全力提供賴佩霞法務上的協助。

至於會提供何種具體的法務上的協助，黃士修回應，就是準備文件儘速提出申請，剩下就交給AIT處理，而賴佩霞也會全力配合美方要求的所有文件、宣誓等等程序。