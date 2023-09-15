路倒健康出院率差西雅圖30%　埔榮推AED智慧警報器盼提升成功率

▲中榮埔里分院推動「聽見AED智慧警報器」，讓大埔里地區急救網絡升級。（圖／台中榮總埔里分院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

緊急醫療救護（EMS）品質是評估社會進步的重要指標，台中南屯扶輪社鑑於偏鄉醫療資源缺乏，捐贈5台「聽見AED （自動體外除顫器）智慧警報器」給台中榮總埔里分院，並轉交埔里鎮內5個公共場所，希望提升急救成功率。

埔榮醫院指出，預計於埔里鎮公所、埔里鎮圖書館、埔里酒廠、18度C及埔里家樂福設置「聽見AED智慧警報器」，13日也邀請埔里鎮長廖志城、埔里酒廠廠長林全發廠長、18度C茆董事長及「聽見AED 智慧警報器」發明者暨醫師陳治圩出席捐贈儀式。

埔榮表示，在美國西雅圖身體不適路倒的病人，有超過50%機率可清醒康復出院，台灣卻只有10至20%；另根據2017年台中市資料分析，2609位到院前心跳停止（OHCA）事件中，有1108位病患身旁300公尺內就有已登錄在衛福部公開資訊系統上的公眾電擊器，占比為43%，而屬可電擊心律者佔10至13％，但電擊器絕大多數都由EMT接獲報案後攜帶至現場，公眾AED極少被取用，如埔里地區總計有86部AED，覆蓋率不差，但多數裝了未登記，也甚少實際使用。

埔榮副院長蔡哲宏致詞表示，要成功挽救到院前心跳停止的病人，早期心臟按壓和及早進行可能的電擊是2個關鍵因素；當OHCA 事件發生，119接獲報案後除派遣救護車前往急救，可同時發出訊號，啟動鄰近300公尺的聽見AED智慧警報器，附近人員聽到警報聲響後，掃描其上QR code即可顯示OHCA事件的地點，並取出AED到現場協助電擊。

此外，有加入聽見AED Line@的志願者，在守護範圍若接獲Line@所推播的訊息，也可循聲響找到AED、再到OHCA現場給予電擊，越早電擊，成功電擊及恢復自主心跳的機會越高；經EMT攜帶的電擊器電擊後，清醒存活機會大約13至15%，若能經公眾電擊器電擊，也許可像日本提升到30%以上。

蔡哲宏表示，我國在挽救到院前心跳停止病人方面仍有很大的提升空間，院方因此積極推動相關活動，讓更多民眾認識CPR及AED，也感謝台中南屯扶輪社董事長陳三奇慷慨捐贈聽見AED智慧警報器；該院於9月16日（六）下午舉辦一場大型的全民心肺復甦術（CPR）訓練活動，希望提高公眾對於CPR的認識和技能，以提供更多的生命救援機會，提高心跳停止病人的存活率，為更多的病人帶來健康和生命的希望。