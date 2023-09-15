　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

路倒健康出院率差西雅圖30%　埔榮推AED智慧警報器盼提升成功率

▲中榮埔里分院推動「聽見AED智慧警報器」，讓大埔里地區急救網絡升級。（圖／台中榮總埔里分院提供，下同）

▲中榮埔里分院推動「聽見AED智慧警報器」，讓大埔里地區急救網絡升級。（圖／台中榮總埔里分院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

緊急醫療救護（EMS）品質是評估社會進步的重要指標，台中南屯扶輪社鑑於偏鄉醫療資源缺乏，捐贈5台「聽見AED （自動體外除顫器）智慧警報器」給台中榮總埔里分院，並轉交埔里鎮內5個公共場所，希望提升急救成功率。

埔榮醫院指出，預計於埔里鎮公所、埔里鎮圖書館、埔里酒廠、18度C及埔里家樂福設置「聽見AED智慧警報器」，13日也邀請埔里鎮長廖志城、埔里酒廠廠長林全發廠長、18度C茆董事長及「聽見AED 智慧警報器」發明者暨醫師陳治圩出席捐贈儀式。

▲中榮埔里分院推動「聽見AED智慧警報器」，讓大埔里地區急救網絡升級。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲中榮埔里分院推動「聽見AED智慧警報器」，讓大埔里地區急救網絡升級。（圖／台中榮總埔里分院提供）

埔榮表示，在美國西雅圖身體不適路倒的病人，有超過50%機率可清醒康復出院，台灣卻只有10至20%；另根據2017年台中市資料分析，2609位到院前心跳停止（OHCA）事件中，有1108位病患身旁300公尺內就有已登錄在衛福部公開資訊系統上的公眾電擊器，占比為43%，而屬可電擊心律者佔10至13％，但電擊器絕大多數都由EMT接獲報案後攜帶至現場，公眾AED極少被取用，如埔里地區總計有86部AED，覆蓋率不差，但多數裝了未登記，也甚少實際使用。

埔榮副院長蔡哲宏致詞表示，要成功挽救到院前心跳停止的病人，早期心臟按壓和及早進行可能的電擊是2個關鍵因素；當OHCA 事件發生，119接獲報案後除派遣救護車前往急救，可同時發出訊號，啟動鄰近300公尺的聽見AED智慧警報器，附近人員聽到警報聲響後，掃描其上QR code即可顯示OHCA事件的地點，並取出AED到現場協助電擊。

▲中榮埔里分院推動「聽見AED智慧警報器」，讓大埔里地區急救網絡升級。（圖／台中榮總埔里分院提供）

此外，有加入聽見AED Line@的志願者，在守護範圍若接獲Line@所推播的訊息，也可循聲響找到AED、再到OHCA現場給予電擊，越早電擊，成功電擊及恢復自主心跳的機會越高；經EMT攜帶的電擊器電擊後，清醒存活機會大約13至15%，若能經公眾電擊器電擊，也許可像日本提升到30%以上。

蔡哲宏表示，我國在挽救到院前心跳停止病人方面仍有很大的提升空間，院方因此積極推動相關活動，讓更多民眾認識CPR及AED，也感謝台中南屯扶輪社董事長陳三奇慷慨捐贈聽見AED智慧警報器；該院於9月16日（六）下午舉辦一場大型的全民心肺復甦術（CPR）訓練活動，希望提高公眾對於CPR的認識和技能，以提供更多的生命救援機會，提高心跳停止病人的存活率，為更多的病人帶來健康和生命的希望。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
男星20幾年「金鐘一項都沒入圍」　周杰倫安慰暖炸
快訊／上樓砍死鄰居夫妻　狠男身分曝
快訊／目擊爸媽被砍死　2童現況曝
LIVE／嫌小孩吵！冷血男砍死鄰居夫妻　2孩求救畫面曝光
前NBA球員做熱瑜珈猝逝！　享年42歲
台中女遭活埋露2隻腳！　司機喊冤：下車沒看到人
預算3萬元「秒選iPhone 14 Pro」！　他曝：i15
賴佩霞曾申請「哈佛校友會」遭否決　哈佛不承認短期課程學位

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

搜救犬與小朋友可愛互動　暖心卡片溫暖南消特搜隊員的心

路倒健康出院率差西雅圖30%　埔榮推AED智慧警報器盼提升成功率

屏東縣加強中秋應景食品抽驗　檢驗結果出爐

台東縣政府數位游牧TTnomads平台　打造數位游牧者的新天地

大型柴油車調修補助最高8萬元至年底截止

台南登革熱累積近７千大關　蚊媒專家強調防治秘訣就是滅孓清積水

國中女負氣離家被一機車載走　潮州警2天後找到人護送回家

枋寮警中秋佳節送愛心　獨居長輩+弱勢家庭揪感心

南消角逐全國10名優良防火管理人決選　3人全壘打得獎人數全國之冠

花蓮小型店家數位轉型新契機！　LINE公司提供平台擴大商機

超跑男未繫安全帶不滿被攔　跳針「要停車」警罰11500元

金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜

藝人賴佩霞任郭台銘副手　談台灣經濟、一例一休哽咽

《人選》賴佩霞任副手！　郭台銘：2024我們一定贏

聰明大象變身天才小畫家　象鼻靈活繪自畫像+大樹

舒華開示被誇「情感大師XD」　直播開邀子瑜：看到聯絡我～

台中女遭活埋生前影片曝！腳步不穩疑跌落工地　倒第2次土方才發現

妹結婚哥倆現場唱歌祝福　《閨蜜的話》暖哭全部人

「外星人」曝光？墨西哥國會公開2具遺骸　專家：非地球物種

倒土方未注意...婦遭土石埋　生前畫面「腳步不穩像喝酒」

搜救犬與小朋友可愛互動　暖心卡片溫暖南消特搜隊員的心

路倒健康出院率差西雅圖30%　埔榮推AED智慧警報器盼提升成功率

屏東縣加強中秋應景食品抽驗　檢驗結果出爐

台東縣政府數位游牧TTnomads平台　打造數位游牧者的新天地

大型柴油車調修補助最高8萬元至年底截止

台南登革熱累積近７千大關　蚊媒專家強調防治秘訣就是滅孓清積水

國中女負氣離家被一機車載走　潮州警2天後找到人護送回家

枋寮警中秋佳節送愛心　獨居長輩+弱勢家庭揪感心

南消角逐全國10名優良防火管理人決選　3人全壘打得獎人數全國之冠

花蓮小型店家數位轉型新契機！　LINE公司提供平台擴大商機

不想出生在南韓！他列「11恐怖缺點」　東北亞國家全中槍

美軍是否保衛台灣　金融時報：侯友宜訪美將要求拜登政府明確表態

尪「出國帶蓮蓬頭」天心狂冒問號！ 洗完澡見衝擊一幕：老天鵝

搜救犬與小朋友可愛互動　暖心卡片溫暖南消特搜隊員的心

說不好語言也學不好知識　雙語教學適得其反

《想見你》上映9個月驚喜宣布好消息！　許光漢：希望感動到大家

法國網紅怨「上海豫園只賣進口冰淇淋」　闢謠平台駁：故意誤導博眼球

Acne Studios全台首店10／18開幕信義區粉牆美翻　人氣同款免代購

河南拿逾億元作工程全部爛尾　公款去向一團謎

大直塌陷案居民心驚驚不敢回家　蔣萬安：協助住戶爭取權益

地方熱門新聞

台電工程人員失聯　深陷泥淖險活埋

全台5家捷運公司結盟　簽署合作備忘錄

八里明園大佛寺捐贈普渡物資　加贈百萬復康巴士

宜蘭、南投偏鄉學生參觀世客博　桃園好好玩

元智大學社團博覽會　社團迎新搶人大作戰

新住民婦女參加剪髮職訓　成功轉職創業

國中女負氣離家　潮州警積極協尋2天後找到人

占三人座　北捷女怪客撐開粉紅傘

蚊媒專家強調防治秘訣就是滅孓清積水

南消角逐全國10名優良防火管理人決選全壘打

長庚科大AI機器人迎新生　校友勉勵多元學習

男子竊車拒捕南警強勢圍捕員警負傷奮勇緝獲

失業三年58歲女　透過體驗徵才重返職場

南消七大隊後甲分隊深入國小校園防火宣導

更多熱門

相關新聞

南漂單車騎士遭水泥車輾　急救12小時父母含淚拔管

南漂單車騎士遭水泥車輾　急救12小時父母含淚拔管

高雄市三民區11日晚間9時許傳出一起嚴重車禍，一輛水泥車沿自立一路右轉九如二路，輾過28歲湯姓腳踏車騎士，導致湯男受困車底，被救出時已無意識，經送醫搶救雖恢復心跳，但傷勢仍相當嚴重，湯男的父母連夜從北部南下，經過12小時的搶救，父母不忍兒子繼續受苦，在今（12）日上午忍痛決定拔管，而車禍當下的影片也曝光，顯示混凝土車疑似視線死角沒看見腳踏車，轉彎時幾乎沒有減速就直接撞上。

花蓮男除草遭蜂螫休克倒地　警消急救搶回一命

花蓮男除草遭蜂螫休克倒地　警消急救搶回一命

花蓮轎車撞電桿！女駕駛搶救1小時不治

花蓮轎車撞電桿！女駕駛搶救1小時不治

15歲孩被急救「一邊要紙筆」！　醫看4字：真的不捨

15歲孩被急救「一邊要紙筆」！　醫看4字：真的不捨

菜寮捷運站前女子倒地　警消接力急救搶命

菜寮捷運站前女子倒地　警消接力急救搶命

關鍵字：

急救聽見AED智慧警報器OHCA

讀者迴響

熱門新聞

即／不滿小孩吵鬧！鄰居持刀上樓砍死夫妻檔

2孩驚見父母被瘋砍…秒衝下樓：我爸媽被殺了

安心亞突淚崩「跑出攝影棚」！

即／嫌小孩太吵砍死夫妻！高雄冷血鄰居落網

起底瑤瑤17年前「大尺度相簿」名稱！

iPhone 15能用安卓線充電？　蘋果給答案

「這道泰國菜」會致癌！每年讓2萬人罹癌死亡

外交部籲「今晚別去心齋橋」台灣遊客小心安危

被乾哥騙進房「強行侵入多次」！　女星揭16歲陰影

父母遭瘋砍身亡！2孩目擊崩潰：殺人的是13樓阿北

手搖飲「最胖配料Top8」甜又油！珍珠排第6名

即／一煎超多白蛆竄出！網爆好市多牛肉超噁

今起連4天炸雷雨　範圍曝光

快訊／大牙硬起來首發文！已在香港警局報案

郭辦疑昨才知賴佩霞美國籍　黃揚明：跟時間賽跑

更多

最夯影音

更多
超跑男未繫安全帶不滿被攔　跳針「要停車」警罰11500元

超跑男未繫安全帶不滿被攔　跳針「要停車」警罰11500元
金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜

金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜

藝人賴佩霞任郭台銘副手　談台灣經濟、一例一休哽咽

藝人賴佩霞任郭台銘副手　談台灣經濟、一例一休哽咽

《人選》賴佩霞任副手！　郭台銘：2024我們一定贏

《人選》賴佩霞任副手！　郭台銘：2024我們一定贏

聰明大象變身天才小畫家　象鼻靈活繪自畫像+大樹

聰明大象變身天才小畫家　象鼻靈活繪自畫像+大樹

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面