鬼門前走一遭！三重菜寮捷運站前女子突倒地　警消接力急救搶命

▲▼69歲婦菜寮捷運站前突倒地，警消接力急救搶命 。（示意圖／消防局提供）

記者戴上容／新北報導

新北市三重一名69歲鄭姓婦人16日上午10時許，於三重捷運菜寮站3號出口突倒地、失去呼吸心跳，路人見狀趕緊求救，救護人員到場後，立即給予去顫電擊整流1次及注射強心劑，鄭女在即時急救下恢復心跳、呼吸，緊急送往市立三重醫院，到院後入住加護病房治療且完全清醒，幸運從鬼門前將她救回！

新北消防局表示，16日上午10時55分獲報，三重區菜寮站3號出口有一鄭姓婦人趴臥，三重分隊立即出勤前往，救護人員郭育軒、朱昶達6分鐘後抵達現場評估發現她無心跳無呼吸，先立即給予高品質CPR。

救災救護指揮中心同步派遣重陽分隊救護車及高階機動救護員前往支援，當時鄭婦心律呈現心室頻脈，救護人員再給予去顫電擊整流1次及給予強心劑注射後，患者在現場恢復心跳、呼吸，立即將患者後送市立三重醫院，隔天清醒。

消防局第三救災救護大隊長陳志德表示，美國心臟科醫學會所強調之「生命之鏈」包括以下5個步驟: (1)儘早求救（打119）。(2)儘早高品質CPR。(3)儘早AED電擊去顫。(4)儘早高級心臟救命術（ACLS）。(5)整合性復甦後照護。

陳志德呼籲，當身邊有人失去呼吸心跳時，應立即求救，在等待救護人員到場前，可以接受指揮中心指導或立即執行CPR，就有機會提升病人到醫院前的存活率，爭取患者獲得到院的治療及康復出院機會。