南漂單車騎士遭水泥車輾　急救12小時父母含淚拔管！心痛影片曝

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市三民區11日晚間9時許傳出一起嚴重車禍，一輛水泥車沿自立一路右轉九如二路，輾過28歲湯姓腳踏車騎士，導致湯男受困車底，被救出時已無意識，經送醫搶救雖恢復心跳，但傷勢仍相當嚴重，湯男的父母連夜從北部南下，經過12小時的搶救，父母不忍兒子繼續受苦，在今（12）日上午忍痛決定拔管，而車禍當下的影片也曝光，顯示混凝土車疑似視線死角沒看見腳踏車，轉彎時幾乎沒有減速就直接撞上。

▲混凝土車右轉時撞上單車騎士。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲水泥車輾過腳踏車騎士，男子被捲入車底。（圖／記者吳奕靖攝，下同）

警方調查，車禍當下53歲郭姓司機駕駛混凝土車車沿自立一路南向北右轉至九如二路，同向騎腳踏車的湯男也是右轉，結果雙方發生碰撞，湯男連人帶車倒地後胸部遭輾壓，開放性休克，被送往高醫急救。經急救後湯男恢復心跳，但一直在加護病房急救。

警方晚間9時50分獲報後，立即派遣轄區哈爾濱所警網趕赴現場協助管制疏導交通，並通報交通分隊到場測繪。郭姓司機表示，當時他綠燈右轉沒看到人，後來感覺「有碰到東西」，才趕緊停車。

經酒測，郭姓酒測值為0，無酒駕情事。湯男的父母接到消息連夜從北部南下，28歲的湯男是南漂到高雄工作，雙親在醫院焦急等待一夜後，因湯男情況一直不見好轉，在今日上午10時30分忍痛決定拔管，湯男宣告不治。

至於肇事原因，初步分析疑為郭男駕駛混凝土車右轉彎未注意車前狀況而肇事，但詳細肇事原因及責任仍待後續交通大隊進一步分析鑑定。