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「賣便宜機票」詐1675萬！神鬼業務1人分飾多角　超狂手法曝光

▲▼ 飛機,機位,機票,航空。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲曾在旅行社擔任業務梁姓男子以一人分飾多角方式，騙邱姓男子自己可取得便宜機票，因此詐得1675餘萬。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者黃宥寧／台北報導

這個男人太狠了！曾在旅行社擔任業務梁姓男子，因緣際會下結識邱姓男子，但梁明知自己沒特殊管道取得便宜機票，竟以一人分飾多角方式，扮演可樂旅行集團、五福旅行社等人，甚至偽造「長榮航空30周年限時優惠」假公告，導致邱陸續匯款1675餘萬，邱遲遲未拿到機票，憤而提告。士院依詐欺取財等罪判處有期徒刑6年；民事須賠1675萬3817元。

判決指出，梁男在2013年至2016年間在鼎運旅行社擔任業務，2016年至2018年間擔任麥奇數位股份有限公司語言顧問，梁男與邱男2018年經友人介紹而認識。

豈料，心懷不軌的梁男以一人分飾多角，佯裝任職在可樂旅遊暱稱「Alan」、任職於五福旅行社「陳勢齊」（暱稱為「Frank」），利用LINE向邱表示「我有管道可以拿到便宜機票」，借此塑造自己有旅行社人脈假象，更允諾邱可一同販售機票賺取價，導致邱陷入錯誤，開始對外招攬機票業務，並陸續找人團購買機票。

期間，梁怕拆穿更開票給邱，讓邱誤信繼續招攬人買機票。2019年3月梁因財務缺口擴大，以原有「販售單張機票」詐術方式，已不足支應，因此再度向邱說「我可以介紹任職在長汎旅行社的「Hubert」男子」，接著故技重施再假扮「Hubert」，向邱說可透過給「Hubert」一定酬金方式，從「Hubert」取得中華航空、長榮航空所發行的限量「長短程套票」。

梁為取信邱，自行繕打「長榮航空30周年限時優惠」文件檔案並擷圖，再以修圖軟體，從網路上下載載有時任長榮航空總經理簽名圖片剪下，黏貼在「長榮航空30周年限時優惠」擷圖上，同年月22日，透過Messenger通訊軟體傳送偽造「長榮航空30周年限時優惠」公告給邱，讓邱誤信中華航空、長榮航空確實有發售優惠套票，陸續匯款1274萬5600元。

機票（圖／達志／示意圖）

▲狡詐的梁姓男子以話術詐得千萬。（圖／達志／示意圖）

邱逐漸察覺有異，發現可能是一場騙局，因而報警處理。挨告後的梁男起初無辜辯稱「我當時是因為用比較高的價格，向旅行社購買機票，才導致後面無法履約」。法院開庭時，他才坦承「我沒有辦法用當初所稱的低廉價格取得機票，從邱那邊拿到的錢也是去補我跟其他客戶的票款、虧損，沒有直接拿來購買邱的機票」，至於邱的機票，等到邱要開票時，再用後面其他收進來的票款開，這些並沒有老實說，本來是想找到投資者可以還款，但沒想到完全沒辦法彌補虧損。

合議庭認他以「便宜機票」導致邱匯款26次因而詐取613萬1166元，又為了「挖東牆補西牆」以「長程套票」話術，導致邱匯款32次詐1274萬5600元，依偽造準私文書、偽造私文書、詐欺取財等罪，判處有期徒刑6年；民事部分須賠（已扣除實際使用套票145萬1167元），應賠償1675萬3817元。

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