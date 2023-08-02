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摩鐵愛愛偷拍女子全裸影片　被要求刪除卻傳雲端！判刑+賠10萬

▲陳姓男子前年與女友在摩鐵約會，進行性行為時卻從後面偷拍全裸影片，事後2人為此撕破臉。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲陳姓男子前年與女友在摩鐵約會，進行性行為時卻從後面偷拍全裸影片，事後2人為此撕破臉。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子於2021年3月間與女友在摩鐵約會，兩人在愛愛時，陳男偷偷以手機拍攝女子背部至臀部與側胸等全裸畫面，女子察覺後當場要求刪除，陳男也同意刪除，但女子事後發現陳男存在手機雲端，要求若不刪除就提告，2人為此撕破臉，女子怒告陳男妨害秘密；桃園地院審理時，陳男否認偷拍，辯稱拍攝時女子知情等語，因女子指證歷歷，法官審結依無故以錄影竊錄他人非公開之活動及身體隱私部位罪，判處有期徒刑5月；女子另提附帶民事求償，民事法官判決陳男應賠償女子10萬元，還可上訴。

檢警調查，陳姓男子與女子原係男女朋友關係，2人於2021年3月9日相約在桃園市摩鐵約會，陳男與女子在交歡時，未獲女子同意下，以手機拍攝女子背部、側胸與臀部等處全裸之非公開活動及身體隱私部位畫面，女子當場發現後，要求陳刪除影片，未料，同年月22日，陳男將影片擷取畫面，以通訊軟體LINE傳送予女子，女子始獲悉陳男並未刪除影片，憤而報警處理，經桃園地檢署檢察官偵查後將陳男依妨害秘密罪嫌起訴。

桃園地院審理時，陳男坦承與女子進行性行為過程中，以手機拍攝女子身體背面至臀部全裸之影片，但矢口否認有何妨害秘密之犯行，辯稱，拍攝影片前，有詢問告訴人是否可以拍攝，告訴人同意後才去拿手機錄影，拍攝過程中，告訴人有側身看他拍攝，且事後還有與他討論影片事情，告訴人一定知道在性交過程中有拍攝影片。

女子則指控，當時2人在摩鐵發生性行為時，轉過去時看到被告用手機拍攝，拍其臀部、背後與側胸，當場就制止要求刪掉，「他當我的面將影片刪除，但後來被告有傳影片檔給我，後來我們有約再見面刪除影片。」

法官認為，本案事證明確，被告竊錄他人非公開活動及身體隱私部位之犯行堪以認定；法官審酌，被告與告訴人發生性行為時，利用其信任竊錄其非公開活動及身體之隱私部位，嚴重侵害其隱私，告訴人因此陷入極度焦慮，且被告犯後復否認犯行且態度不佳，法官審結依無故以錄影竊錄他人非公開之活動及身體隱私部位罪，處有期徒刑5月，得易科罰金；另女子提出刑事附帶民事求償，民事法官判處被告應給付原告10萬元，自2023年7月12日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息，原告其餘之訴則駁回，本案還可上訴。

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