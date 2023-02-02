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南瑤宮女員工A走519萬香油錢！彰化市公所追討竟吞敗　理由曝光

▲彰化南瑤宮。（圖／ETtoday資料照）

▲彰化南瑤宮。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市公所派任在南瑤宮擔任辦事員的周姓女員工， A走了519萬香油錢，用以支應個人生活開銷，彰化地院審結，依公益侵占罪判處3年10月有期徒刑，並沒收貪污款項，公所提出附帶民事求償，法官認為提出單位應該是南瑤宮，公所僅管理，而非所有，因此敗訴駁回。

▲南瑤宮。（圖／ETtoday資料照）

周女於1984年就進到南瑤宮擔任管理香油錢工作，公所至2015年依宮廟管理法將她納編為正式職員，工作時間長達38年，2020年公所核帳人員查出其中帳目不對，已知侵占的香油錢就有515萬元，市長林世賢將整案送交政風室調查，主動移送彰化地檢偵辦。

該案纏訟至今進入第3年，彰化市公所提起刑事附帶民事求償訴訟，並聲明周女應給付侵占的519萬5943元，及自109年11月24日起之清償日止，按年息百分之5計算利息，並請求准予宣告假執行。

日前彰化地院審結，刑事部分，周女被依公益侵占罪判處3年10月有期徒刑，未扣案犯罪所得5,195,943元、人民幣一千元沒收，至於民事賠償部分，公所之訴及其假執行聲請均駁回。

▲彰化南瑤宮。（圖／ETtoday資料照）

▲彰化市長林世賢。（圖／ETtoday資料照）

法官表示，彰化市公所僅為南瑤宮的「管理人」，並非所有人，所據以設立之「彰化市寺廟專款戶」內之南瑤宮的財物，自非屬公有財物，其收入與支出僅能供辦理寺廟相關事務，也不屬於彰化市公所公有財物。

法官進一步表示，雖然彰化市寺廟管理辦法第7條規定，「彰公所就該等寺廟每年度預算、決算，須予編列提經市民代表會審議通過，而遵照預算法之規定辦理暨執行預算」，但這僅僅是公所代為管理寺廟財務收支的方式，尚不因此使寺廟之財產及各項收入（含信徒《民眾》油香、樂捐、寺廟財產之收益等）成為國家或地方政府所有而為公有財物，因此判民事賠償敗訴駁回。

駁回消息傳回地方，引發一片譁然，由於彰化市內有25座寺廟全歸公所管轄，是全台最大的廟公，其中8間包括南瑤宮屬公所管理，其餘由各宮廟管委會管理，不少人認為法院判決是將南瑤宮與公所切割，對管理者（公所）相當不公平，彰化市公所表示，市公所確實是南瑤宮管理人，其適法性及代表性皆不容置疑，為維護權益和名譽，將依法提出上訴。。

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