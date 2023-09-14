每天138件！連假國道車禍暴增5成　3大肇因出爐

▲連假期間國道車禍比平常多5成。（圖／高公局）

記者李姿慧／台北報導

中秋3天連假及國慶4天假期將至，高公局表示，過往連假國道平均每天有138件車禍，比每日平均數多出5成，未保持安全距離、未注意車前狀態或變換車道不當為主要肇因。

今(112)年6月2日，國道1號北向199.7公里處1輛小貨車因變換車道或方向不當造成車輛翻覆，造成1人死亡。另6月7日，國道1號高架北向32公里處1輛小客車因未注意車前狀態追撞前車，導致多車追撞事故，造成1死1傷。

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高公局表示，根據過往經驗，連假期間因車流量倍增，事故件數亦較多。據近年交通事故資料分析，連續假期國道每日平均肇事件數為138件，較歷年每日平均肇事90件約高出5成多。其肇事原因以未保持安全距離、未注意車前狀態或變換車道不當為主。

▲連假期間國道車禍比平常多5成。（圖／高公局）

高公局呼籲，行駛國道時切記不要疲勞駕駛並保持行車安全距離、勿任意變換車道，行經國道壅塞路段時，務必保持耐心，與前車保持適當距離並依序前進；欲駛出國道之車輛，應先及早進入外側車道排隊，不可強行插入正在連貫駛出主線之汽車中間，免影響行車安全與秩序，甚至因此違規受罰反而得不償失。

為分散連假期間國道尖峰時段車流，高公局也規劃，中秋節及國慶日連假期間實施單一費率及0-5時暫停收費；國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費。