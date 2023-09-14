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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

澄清沒有建商好朋友　高虹安：溝通不良才和錢康明有誤會

▲▼高虹安。（圖／新竹市政府提供）

▲高虹安否認李忠庭插手市政，還表示自己和建商不是好朋友，但執政黨應該也有，可以細細探究。 （新竹市府提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市長高虹安身陷豪宅、豪車與男友干政風暴，今日出席市府活動時，再度針對近期的爭議回應，她說，男友李忠庭沒有插手市政，還說「沒有建商好朋友的事！執政黨應該也有，可以細細探究，大家太多想像，大可不必。」

高虹安強調，自己和李忠庭財務獨立，絕對沒有白手套或是收受不當餽贈等對價關係，自己從政以來不斷被放大檢視，所以更會留心不要有貪污的事情發生。

對於錢康明連日爆料「跨年晚會」爭議，她則認為「這真的是邏輯的問題！」若李忠庭真的有喬弊案，為什麼到最後活動卻沒有辦，如果真是自己授權李，這麼大的利益背後，李應該是最積極的人才對，但從錢康明發文中卻可以看到，最著急的人應該是錢前局長。

高虹安認為，這一次的風波起因應該是出在「行政溝通」上，所以才會和錢康明有了誤會，也表示會深刻檢討並感謝錢康明的付出。

至於昨日市府代轉新竹縣、市不動產商業公會的聲明稿，反而引起外界將她與建商做連結一事，她也解釋，新竹縣的跨年晚會由不動產公會舉辦行之有年，這一次也是楊文科縣長得知有追加預算，站在大新竹共好立場下，才討論要不要合作。高虹安強調「沒有建商好朋友的事！執政黨應該也有，可以細細探究，大家太多想像，大可不必。」

針對高虹安的說法，新竹市議員陳建名表示，高虹安不僅豪車是由建商提供、豪宅是由建商提供、民政處長是由建商提供、現在連跨年晚會都要建商提供，高虹安的爭議全都跟建商有關，這不會太湊巧了嗎？

陳建名說，高虹安是不是一個被男友、被建商架空的市長，這些建商開發商涉及的，是新竹市百億的農村自辦重劃以及都更案，吃人嘴軟拿人手短，為何一個市長可以這樣大言不慚地和建商交好，高虹安選後就對外宣示要加速推動都更和重劃，合理懷疑是在向開發派示好。

陳建名表示，高虹安全程避重就輕，不斷強調李忠庭沒有干預市政、沒有喬標案，但是始終沒有講清楚，「李忠庭為什麼會協助跨年活動？他的角色是什麼？一個民間人士為什麼要管到跨年活動？」而這些都是高虹安和李忠庭聲明中，自己承認的事實，犯罪還不承認，難怪檢察官會說高虹安犯後態度不佳。

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