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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

榮泰創數據：高虹安爭議12天聲量飆逾17萬　這2人也被波及

▲▼高虹安北院出庭 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲新竹市長高虹安。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

新竹市長高虹安近日遭爆搭名車、住豪宅、請「好朋友（指男友李忠庭）喬事等爭議，大數據品牌「榮泰創數據」今（14日）公布最新網路聲量調查結果，自今年9月1日至9月12日間，高虹安總聲量累計超過17萬則，是最具話題性和爭議性的縣市首長，此外，與高關係密切的民眾黨主席柯文哲，以及其前老闆、鴻海創辦人郭台銘的網路負面聲量也增加。

榮泰創數據表示，仔細觀察高虹安聲量走勢變化，一共出現3波明顯漲幅：第一波是9月4日高虹安率市府團隊出訪日本後，隨即發布副市長及多名一級主管人事異動令，使其討論度逐漸升高，之後又有民進黨市議員質疑有多台高級私家車輪流接送高跑行程，有私人對價關係之虞，以及住在5千萬豪宅，遭疑租屋處恐與建商提供有關。

榮泰創數據說明，第二波漲幅出現於9月8日，當時高虹安公開回應租賃契約契約，說明豪宅是男友的租屋處，僅承租部分房屋而非整層樓，每月皆有匯款證明，總聲量超過1.8萬則，話題發酵多日；第三波則在9月11日，自稱「被離職」的新竹市前文化局長錢康明在臉書暗指，李忠庭常約市府幕僚在外面「談事情」，跨越廉政的行為，引發外界關注，更讓高虹安聲量飆增超過3.5萬則，9月12日更再攀升超過5.4萬則聲量。

榮泰創數據表示，進一步分析網友對高虹安爭議的討論焦點，最多網友討論的話題是高虹安住豪宅，涉及利益迴避一事。該公司指出，儘管李忠庭發聲明澄清，每月支付5萬元向房東承租豪宅內的其中一間套房，絕無收受建商利益，但仍止不住外界砲火，討論聲量超過4.4萬則，可知高虹安政商關係模糊是網友主要攻擊焦點。

榮泰創數據表示，討論度第二的是新竹市府人事異動，包括副市長蔡麗清、文化局長錢康明雙雙去職，讓外界霧裡看花，也是超過4.4萬則討論；而高虹安私下不搭乘公務車，原指稱因公私分明，但卻使用保時捷等多輛名車代步跑行程，引發社群輿論譁然，聲量達到3萬則以上，排名第三。

榮泰創數據補充，「高虹安男友私下干預市政」的相關爆料，事發僅2日，聲量也近1.7萬則；其他網友也關注「郭台銘力挺清白：她受過我多年完整訓練」、「柯文哲袒護愛將、推諉卸責」等內容，也有超過2千則討論。

最後，榮泰創數據特別搜集與高虹安關係密切的柯文哲與郭台銘的網路聲量，結果顯示，自爭議開始發酵後，柯文哲並未對此多做回應，被質疑是「包庇縱容」，引起網友不滿，批評「民眾黨也沒多清廉」、「遇到愛將涉貪就轉彎」等，負面聲量飆高近10倍，且柯近期拋出代理孕母、安樂死等議題僅有少數討論，導致以往依靠空戰的選情面臨考驗。

至於郭台銘方面，榮泰創數據指出，郭9月8日表示，相信高虹安一直堅守法律賦予的分際，9月11日郭辦稱郭董不清楚細節，盼就事論事，郭台銘兩度回應高虹安爭議，皆讓負面聲量顯著提升，引起網友質疑郭台銘識人不明。該公司指出，由於柯郭兩人皆是將競選總統大位的人選，如何應對此波爭議也備受外界檢視。

▼榮泰創數據公布最新網路聲量調查結果。（圖／榮泰創數據提供，下圖同）

▲▼大數據品牌「榮泰創數據」今（14日）公布最新網路聲量調查結果。（圖／榮泰創數據提供，下圖同）

▲▼大數據品牌「榮泰創數據」今（14日）公布最新網路聲量調查結果。（圖／榮泰創數據提供，下圖同）

▲▼大數據品牌「榮泰創數據」今（14日）公布最新網路聲量調查結果。（圖／榮泰創數據提供，下圖同）

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