錢康明連喊3次道歉　網笑翻車！律師「揭4重點」酸：國文白學了

▲新竹市長高虹安、前文化局長錢康明。（圖／翻攝臉書）

記者施怡妏／綜合報導

新竹市前文化局長錢康明與新竹市長高虹安近期為了「新竹市辦跨年晚會」的文字解釋爭論不休，錢康明轉發新竹縣、市不動產開發商業同業公會的聲明，連說了3次道歉，遭到網友酸「翻車了吧！」不過，林智群律師卻點出4重點，「連反諷都看不懂，那國文真的白學了」。

錢康明昨（13）下午轉發聲明稿，感謝新竹縣、市不動產開發商業同業公會為大新竹地區縣（市）民們的付出，「在職期間從未有機會拜訪兩會，在此致上萬分歉意。兩會於今年7月拜會新竹市高市長時，本人未獲邀列席，會後亦未接獲任何新竹縣、市合辦之相關決議文件，至感抱歉」。

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錢康明表示，期許今年的跨年晚會能在兩會協助下順利舉辦，如有需要新竹市協助的，據我所知是文化局，請勿相信其他人士說法，讓一切回到正軌，讓112年大新竹跨年晚會順利舉辦，「再次深深感謝兩會，造成兩會的困擾非常抱歉。對不起」。貼文遭到網友圍攻，「笑死，人設翻車」、「翻車了吼，舒服」、「你也不是什麼好東西！越描越黑，越說越多漏洞」。

律師林智群在臉書發文，轉發錢康明的文章，直言「如果念到大學，連反諷都看不懂，那國文真的白學了」，並點出4重點：

1.確實有跨年晚會這個事情，高市長說沒有要辦跨年晚會，是錯的。

2.跨年晚會的事情，文化局「確實」被排除在外了。

3.高市長說讓Jack處理，就是讓Jack處理，一言九鼎。

4.高市長跟建商關係真的不錯。

貼文一出，網友搖頭嘆，「都沒唸書嗎？連這麼簡單的反諷都看不懂」、「國中生...仔細讀一遍，都該看得懂」、「我看留言區一堆國文老師在哭」、「建商聲明書也證實了，確實有要辦跨年活動，這也證實，有人跳過錢局長把活動都喬好了」、「看到一堆人說翻船，我真的開始擔心台灣的國文教育」。