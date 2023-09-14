再走2步就通過馬路卻挨撞！小黃左轉擊落女行人　喊冤是A柱遮眼

記者邱中岳／台北報導

北市中正區1名婦人，日前行經位於福州街台大日式宿舍旁的巷弄時，即將通過馬路時，卻被左轉的小黃運將左前車頭撞擊，造成婦人當場倒地，所幸小黃輪胎僅輾過婦人手上的袋子，警方調閱監視器，發現小黃運將左轉並無減速、禮讓行人，將依規定開罰。

警方調查，日前北市中正區1名婦人外出購物行經福州街22號，台大日式宿舍旁的無名巷口時，自稱行走於斑馬線上，差1-2步距離即通過路口，沒想到林姓小黃運將左轉彎，雖速度不快，但左前車頭撞上婦人，導致婦人當場倒地。



▲北市婦人過馬路，卻被左轉運將撞上倒地，所幸輪胎僅壓住婦人手上的袋子。（圖／記者邱中岳翻攝）

林姓小黃運將在撞擊當下緊急煞車，婦人未遭車輛輾壓捲入車底，但輪胎直接輾過婦人手中的袋子，中正第二分局交通分隊警員陳文輝獲報後，趕赴現場處理，林姓運將表示，當時因為左轉時，左前方的A柱擋住視線，導致不慎撞上婦人。

警方也立刻對林姓運將進行酒測，林姓運將酒測值為0，雖然沒有酒駕情形，但警方調閱監視器，發現婦人則由福州街上人行道，西向東穿越行人穿越道一半時，從左方遭車輛碰撞，左前車輪壓住婦人手中購物袋，導致婦人無法立即脫困，就一直躺臥地上。



▲監視器拍下小黃當時左轉，直接撞上過馬路的婦人，運將表示「視線死角」擋住了。（圖／記者邱中岳翻攝）

等待救護人員到場初步檢查傷勢後送醫，所幸經檢查僅為手、腳擦挫傷，些微頭暈，無生命危險，實屬不幸中的大幸，經警方調閱相關監視器影像，初步了解，事故發生當下，小黃運將左轉疑似沒有減速，也將釐清相關肇事責任。

警方指出，行人地獄話題發酵後，道路交通管理處罰條例已於112年6月30日後修正施行，加重「未禮讓行人」等違規的處罰，最重將可處罰新台幣6千元。