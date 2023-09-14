郭台銘擬17日上午登記　18日啟動第一波連署站「先以六都為主」

記者蘇晏男／台北報導

中選會在9月13日至17日受理申請為2024總統、副總統選舉被連署人，已宣布參選的鴻海創辦人郭台銘今（14日）公布其副手為藝人賴佩霞。郭台銘辦公室發言人黃士修指出，根據規劃，第一波以六都大型連署站點為主，預計17日就位、18日啟動，接著擴及六都鄰近的縣市，再至全國，目前也規畫「機動連署車」及線上查詢站點系統。另外據掌握，目前郭陣營規劃郭台銘將於17日上午登記。

▲鴻海創辦人郭台銘14日宣布賴佩霞任副手。（圖／記者湯興漢攝）

郭台銘14日上午在台北市張榮發基金會舉行記者會，正式宣布賴佩霞為副手。針對未來郭陣營「陸戰」規劃，黃士修在記者會後受訪表示，中選會的公告是領表到17日止，並於18日公告被連署人，因此郭的第一波全國連署站點會在17日就位，待中選會公告後就啟動。而未來郭的行程也會配合地方連署跟站點來進行，也會配合連署活動，多走訪中南部，跟鄉親見面。

對於全國部署多少個連署站點，黃士修說，目前他無法精確回答，但策略是，第一波以六都大型連署站點為主。之所以無法掌握數量，是因為還有很多中小型站點都在陸續盤點中，加上這次連署要附身分證影本，必須配備影印機，因此規劃「機動連署車」，例如當要在外面辦造勢，但沒有固定站點時，就會開機動連署車去設站，這部分郭陣營有全套規劃，但仍以固定站點為主，包含競選活動、連署活動，皆會圍繞固定站點展開。

黃士修表示，策略上就是以六都為主，再擴及六都鄰近縣市，並在全國各縣市提供複數連署站，數量會不斷增加。另外，9月18日啟動連署後，民眾可透過公布線上地圖，查詢距離住家最近的站點。

另外據掌握，目前郭陣營規劃郭台銘將於17日上午登記。