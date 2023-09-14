嗶一下就亮燈！北一女「光復樓一卡通」　感應時校舍燈火通明　

▲北一女中光復樓立體造型一卡通。（圖／北一女中提供）

記者楊惠琪／台北報導

台北市北一女中今年12月將迎來120周年校慶，日前推出首波紀念商品、會唱校歌的小綠綠制服造型悠遊卡，引發全台大搶購。北一女中今（14日）宣布將再推出「北一女光復樓」立體造型一卡通，嗶卡感應時會亮燈，可立即重現光復樓燈火通明樣貌，讓不少校友直呼：「校園回憶都回來了！」

北一女中秘書吳銘祥表示，光復樓是北一女中最具代表性的建築，於1933年建成，至今已近90年的歷史，1998年市府指定光復樓為市定古蹟，配合120周年校慶與光復樓古蹟修復再利用工程即將完工，因而推出立體造型的光復樓一卡通，把建築紋路和特色完全復刻，做工精細，後天（9/16）正式開賣。

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「北一女光復樓」立體造型一卡通今起在誠品線上開放預購，首批限量1千個，預計9月16日陸續出貨，每個售價599元。

北一女中表示，這次與一卡通公司合作，其中10%的銷售金額將回捐給北一女中，用以支援學校在校史研究及文史資料維護相關經費，因此，這不僅是為了紀念校慶，更是讓學校能夠繼續推動歷史文化的傳承，將這份精神代代相傳。

▲▼北一女中光復樓立體造型一卡通。（圖／北一女中提供）