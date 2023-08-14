11點開搶！北一女「小綠綠制服悠遊卡」預購　嗶一下還會唱校歌

▲北一女中慶祝120年校慶，推出會唱校歌的小綠綠制服悠遊卡。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

台北市北一女中12月12日將迎來120周年校慶，校方今（14日）鳴槍倒數120日，宣布系列校慶活動陸續登場，讓小綠綠粉、學生和校友期待多時的「北一女中120th綠制服造型悠遊卡」今上午11時起，在全台7-ELEVEN iBon及博客來同步開放預購，首波限量5000張，每張售價390元，悠遊卡公司表示，預計12月前會再推出第二波預購。

北一女中今舉行120周年校慶倒數120日活動記者會，宣布和悠遊卡公司合作發行小綠綠制服造型悠遊卡，使用仿真布質，將北一女校服等比例縮小，而且嗶卡時還會唱出北一女校歌「為我女界增光耀」，還沒上市就掀起討論話題，已有不少海內外校友等著上網搶購。

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悠遊卡公司董事長林志盈表示，這次與北一女中合作，充分感受到北一女學生和校友的威力，還沒開放預購，就有好多親友請他幫忙搶購，這也是首度與學校合作開發出會唱校歌的版本，掀起空前的預購熱潮，將視預購情況，最快就會在12月北一女校慶前推出第二波預購，滿足所有北一女師生和校友的期待。

悠遊卡公司也宣布，將捐贈此款悠遊卡販售所得的10%，提供北一女學生社團在環保公益活動提案的圓夢基金。

北一女校長陳智源表示，北一女將在12月12日迎來雙甲子的120周年校慶，為了慶祝這重要的里程碑，學校規劃倒數120日系列活動，包括北一卓越講座、雙甲子慶祝聯歡晚會、全球北一大會師、北一家族 OPEN DAY、相約光復樓等。





▲北一女中慶祝120年校慶，推出會唱校歌的小綠綠制服悠遊卡。（圖／記者楊惠琪攝）