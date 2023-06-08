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北一女畢典校長致詞藏洋蔥　校友捐款紀念已逝同窗「只求名字並列」

▲北一女中校長陳智源在畢典致詞感動全場。（圖／北一女中提供）

▲北一女校長陳智源在畢典致詞感動全場。（圖／北一女中提供）

記者楊惠琪／台北報導

台北市北一女中日前舉辦畢業典禮，校長陳智源致詞揭露一段校舍翻修捐款插曲，感動眾人。陳智源說，一名旅美北一女校友想捐款200元美金，但希望在捐款名冊上登記兩個名字，一個是自己的名字，一個是高中最好同學名字，但同學已經過世，希望跟好同學名字並列在一起，就像高中點名表，兩人的姓名總是排在一起。

陳智源致詞指出，美國北一女校友基金會發起光復樓募款計畫，總計有1700位校友捐款，橫跨70屆，是不得了的創舉。其中一位校友想捐200元美金，因為在募款網頁載明捐款30元美金就可以登載姓名，她希望可以登記兩個名字，因為在高中時期最要好的同學過世了，希望也為這位同學在光復樓的捐款名冊上留一個位置，就像當年在高中的點名表，兩人的姓名總是排在一起的。

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▲北一女中校長陳智源在畢典致詞感動全場。（圖／北一女中提供）

▲北一女中校長陳智源在畢典致詞感動全場。（圖／北一女中提供）

陳智源說，相信這對同窗校友在北一女中渡過了很美好的時光，成為生命中無法遺忘的彼此。他以此勉勵畢業生，明天過後，各位畢業生不要忘記北一女中，不要忘記你身邊的同學，如果可以順便的話，也請不要忘記校長，最重要的是，永遠不要忘記那個曾經在北一女中孜孜不倦、正直良善的自己。祝福各位都能成為幸福的大人！

陳智源還說，四年前，參加北一女校長遴選時，有一位評審委員提問：「如何幫助北一女的學生得到幸福？」他當時愣了一下，心想，這應該不是高中校長能處理的事吧？「而如今，我完全理解，高中教育的重要目標，是確保畢業的學生能擁有追求幸福的能力，而且，不只是追求自己的幸福，還要追求眾人的福祉。」

陳智源說，博學、審問、慎思、明辨、篤行，是要送給畢業生的十個字，它能幫助看清楚事情的本質，並帶領前往良善的方向，成為更好的大人，「同時，它也可以幫助你，上大學後不會輕易就被炎上。」

作家王蘭芬也是今年北一女畢業生家長，她在臉書粉專分享校長陳智源的致詞內容，認為是「史上最棒畢業典禮致詞」，她說，當天參加畢典，包包放著面紙，天氣熱禮堂人多，想說可以拿來擦汗，結果校長致詞的那短短幾分鐘，就把一整包面紙用光光，哭得分不清臉上是汗還是淚。也引發許多網友回應，直呼「太感動人心了」。

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