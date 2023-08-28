9天限定解憂列車！「藍皮文博號」到宜蘭看海　每班160人限量開搶

▲「藍皮文博號」專列行程期間限定開跑，「藍皮解憂號車隊」首度移至於北部開行。（圖／文化部提供）

記者林育綾／台北報導

被稱為「解憂列車」的藍皮火車，將推出「藍皮文博號」專列行程，9/9~9/17連續9天在台北南港到宜蘭之間啟航，期間每班乘客160人，上、下午各開行1班次，沿途站點規劃觀光走讀活動，搭配《看海的日子》等電影中的海岸風光，8/30起限量開賣！

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▲「藍皮文博號─文化走讀藍皮記憶」專列行程期間限定開跑，「藍皮解憂號車隊」首度移至於北部開行。（示意圖／記者彭懷玉攝）

為了迎接「2023台灣文博會」在9/22正式開幕，文化部所屬國家鐵道博物館籌備處推出「藍皮文博號─文化走讀藍皮記憶」專列行程，帶讀者搭上號稱「解憂火車」的藍皮火車，進行一趟療癒的文化走讀之旅。

「藍皮文博號─文化走讀藍皮記憶」專列將開行於宜蘭線，以台鐵藍皮車隊結合展覽車廂，展出文博會特展「流動的往事：景框內外的藍皮記憶」內容精華，沿途站點也規劃文化觀光走讀活動，搭配《悲情城市》、《看海的日子》、《練習曲》等電影中的海岸風光，還有首度推出的「鐵博特色便當」，一起創造專屬的藍皮鐵道記憶。

▲▼「藍皮文博號」行程搭配電影《看海的日子》，帶民眾進行文化走讀之旅。（圖／國家電影及視聽文化中心提供）

「藍皮文博號」行程將於9/9下午～9/17 每日開行，每班乘客160人，上、下午各開行1班次。由於適逢宜蘭線明年百週年，上午班次將以南港站為起點，中途停靠猴硐及大里站，至宜蘭站結束；下午班次自宜蘭站出發，中途停靠頭城及瑞芳站，至南港站結束。

每人單程票價為新台幣450元，內容包含：搭乘藍皮列車的宜蘭線走讀、中途停靠車站（猴硐或頭城）週邊的街區文史走讀行程，還有特別開發的「鐵博特色便當」。

▲「藍皮文博號」專列行程特別提供充滿巧思的「鐵博特色便當」。（圖／文化部）

其中「鐵博特色便當」由鐵博與台鐵局雙方合作統籌策劃，菜色結合台北鐵路餐廳及車勤部七堵餐務室兩大人氣主菜，「紹興雞腿」及「櫻桃鴨」，搭配清爽鮮美筊白筍、豆苗等季節時蔬；便當外盒更以藍皮柴油客車造型呈現，巧妙融合藍皮柴油客車記憶與美食。

▲為了與民眾搭乘火車的記憶有更多連結，文化部國家鐵道博物館籌備處特別與台鐵合作，推出「鐵博特色便當」。（圖／文化部提供）

「藍皮文博號─文化走讀藍皮記憶」專列使用車輛，為鐵博籌備處2020年協助臺鐵局於車輛修復期間調研及考證的成果，自2021年起由雄獅旅行社承攬，固定行駛於台鐵南迴線運行藍皮解憂號旅程。

此波首度於北部開行的「藍皮文博號」專列車票，是難得的文化體驗之旅，鐵道迷、文化走讀愛好者必追，行程將於8/30上午10點在雄獅旅行社官方網站及實體門市同步限量開賣，有興趣的民眾可把握機會手刀搶。