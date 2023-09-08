限定9天！藍皮解憂號首度行駛「宜蘭線」　9／9啟航

▲台鐵藍皮解憂號9/9首度行駛宜蘭線。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

行駛南迴線的台鐵藍皮解憂號觀光列車，9月9日起將首度慢活行駛「宜蘭線」，限定9天往返行駛南港－宜蘭。

藍皮解憂號自110年10月23日行駛南迴線，每日往返枋寮－台東各1趟次，「可開式復古車窗」是最大特色，搭配「阿公級電風扇」及綠皮座椅，欣賞南國海天一色的美景，吸引不少民眾搭乘。

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復古列車也將出現北部，台鐵局表示，9月9日至9月17日連續9天，配合2023年台灣文博會活動，台鐵特別規劃藍皮解憂號於北部、以漫活方式行駛宜蘭線，沿途停靠南港、猴硐、大里、宜蘭、頭城及瑞芳等6站，活動期間行駛南港－宜蘭往返各1趟次。

▲台鐵藍皮解憂號9/9首度行駛宜蘭線。（圖／台鐵）

台鐵局表示，活動期間另一個彩蛋就是台鐵與國家鐵道博物館籌備處研創的「鐵博特色便當」，集結台北鐵路餐廳及車勤部七堵餐務室招牌特色便當為雙拼主菜─紹興雞腿排及櫻桃鴨，佐鮮甜筊白筍、嫩豆苗及台鐵金字招牌滷蛋、酸菜等為配菜，以符合整體氛圍營造的藍皮柴油客車為便當外盒盛載限定美味。

台鐵表示，旅客搭乘「藍皮文博號─文化走讀藍皮記憶」專列或參加2023臺灣文博會，就可品嚐「鐵博特色便當」。