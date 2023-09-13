與大直25受災戶達4點結論！　蔣萬安承諾：最晚9／20發租金補貼

▲蔣萬安出席大直事件已塌陷25戶安置補助說明會。（圖／記者周宸亘攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

基泰建設造成鄰近公寓大規模傾斜、塌陷，台北市政府13日晚間針對大直嚴重受災戶25戶進行安置補助說明會，由台北市長蔣萬安親自主持；該場會議時長約2小時，多數住戶表達支持市府，也有非25戶受災戶到現場表達意見，不過結束前夕也有住戶激動痛批「市府沒有道歉、沒有誠意」，而蔣萬安則面色鐵青地走出會場。

台北市政府都發局13日晚間7時，針對大直嚴重受災戶25戶進行安置補助說明會，蔣萬安原訂不會出席，但13日下午臨時新增行程，與台北市副市長李四川等人一同參與，並且會前接受媒體訪問。

而蔣萬安市府團隊進入會場後，部分住戶痛批被基泰當乞丐、難理解為何有人願與基泰合建，也有人詢問何時能領到租屋補助、能否多點進屋領物的時間；相較於11日基泰與25戶的說明會，此次氣氛較為緩和，但還是有住戶批評「台北市政府要負責」、「若7月勒令停工，就不會有事」，說明會尾聲時，更有住戶痛批蔣萬安「沒有道歉、沒有誠意」。

說明會結束後，相較於以往看到媒體會面露微笑的模樣，蔣萬安面色鐵青地走出會場。被問到裡面情形以及有居民希望市府道歉，蔣萬安說，市府一直有表達，第一時間盡快協助住戶安置，今天也表達目前安置地點包括南港基河三期中繼住宅 、台北橋聯開宅等，也會安排特定時間專車送受災戶看屋，且未來法務局會成立財損評估小組，協助25戶評估財務損失。

依據北市府簡報顯示，住戶租金補貼金額以建物謄本面積為準，每坪補貼新台幣1600元，總共補貼3年，造冊並確認對象後每半年定額撥付，蔣萬安也承諾，最晚9月20日就會讓住戶領到。另外針對承租戶部分，蔣萬安說，會提供3個月租金補貼，希望住戶可以找到其餘租屋處。

而都發局長王玉芬也補充道，市府與住戶在會中達到4點結論，第一是會後以逐字稿呈現住戶所有意見，並在3天內回應；第二，成立財損評估小組及安置小組，且2小組都會有單一窗口服務住戶，儘速推行安置及財損評估發放。

王玉芬說，第三，有關住戶提重建評估，市府將比較小基地或併同東側大範圍2種重建方式的優劣，並向住戶說明了解；第四，有住戶關心能否取物部分，根據最新觀測結果，目前建築物曲線較為樂觀，所以後續應可以再安排第4次取物，但仍以住戶安全為第一優先考量。