北院公開「不能說的秘密」　北市府第1波假扣押基泰駁回原因曝

▲基泰建設北市「基泰大直」建案開挖地下室疑施工不慎，造成鄰房塌陷事件。（圖／翻攝畫面）

記者黃哲民／台北報導

基泰建設北市「基泰大直」建案造成鄰房塌陷意外，台北市政府第1波聲請假扣押基泰6195萬餘元，被台北地院駁回，北院原本堅持假扣押屬於民事保全程序、不得公開，拒絕透露裁定結果與理由，但北市府主動公布後，北院今卻以北市府「請求」為由公開說明，媒體質疑北院為何改變態度，主持說明會的民事庭長林鈺琅一度尷尬語塞。

林鈺琅現任台北地院民事第1庭庭長，今以副發言人身分臨危授命出面說明，他並未經手台北市府本次聲請假扣押基泰建設相關裁定。北市府本月（9月）9日遞出第1波聲請，以北市府復原受災道路、相關安置等費用之名，要求假扣押基泰6195萬餘元。

北院本周一（11日）上午分案，由司法事務官承辦，當天完成裁定並於下午郵寄給台北市府。北院當時以假扣押屬於民事保全程序、依法不公開，拒絕透露裁定結果與理由，隔天（12日）北市府收到裁定書，主動公布第1波聲請被駁回，理由包括尚難認定基泰將達無資力狀態，或有隱匿財產、現存既有財產已瀕臨成為無資力情形，北市府並表示將研議是否抗告。

▲台北地院民事第1庭庭長林鈺琅。（圖／記者黃哲民攝）

北院今下午4點多突然開記者會公開回應，林鈺琅說北院尚未收到北市府對第1波裁定提起抗告，但台北市府有「請求」北院說明為何駁回聲請，也因為這是重大矚目案件，所以決定公開說明。至於北市府何時以何種方式「請求」，林鈺琅說：「應該是在報紙上公開要求吧！」

媒體質疑是否公開假扣押程序的標準何在、北市府已提出的第2波連同後續可能再提出假扣押基泰的聲請，是否比照這次辦理。林鈺琅強調，假扣押程序跟執行程序都有保密性存在，所以北院能夠回答的部分也就有限，後續相關裁定應該不能公開，他今說明資料都是新聞媒體先前已報導過的內容，沒觸及北市府聲請、基泰答辯的具體細節。

媒體提醒林鈺琅剛剛似乎提到駁回理由了，且把基泰昨（12日）才將1億元擔保金匯入北市府專戶一事，錯植成11日裁定第1波聲請的考量範圍，林鈺琅一度尷尬語塞，頓了幾秒說：「就是照現有已經公開的資料對大家說明，謝謝！」

依北院今提供的書面資料，假扣押是債權人保全債權的制度，債務人的權利因此受到限制，且假扣押程序不公開，貴迅速，特重時效，所以債權人聲請假扣押，有責任「釋明」請求的原因，例如債務人浪費財產、對財產做不利益處分將成無資力狀態等「有日後不能強制執行之虞」，或債務人可能逃匿「有甚難執行之虞」等情形。

書面資料指出，債權人對於假扣押的請求及原因的事實上主張，必須提出可供法院隨時進行調查的證據，若債權人沒提出任何可供「釋明」的證據，縱使願意提供擔保，也不能認為已彌補「釋明」不足的欠缺，就不應准許假扣押的聲請、應予駁回，並沒有再限期命債權人補正的必要。

▲台北市政府法務局長連堂凱11日到台北地院，第2波代表受災戶聲請假扣押基泰建設約2億元。（圖／記者屠惠剛攝）

北院書面資料指出，聲請假扣押的債權人若對程序事項有任何疑問，可聯繫承辦股書記官詢問，也可具狀表示意見，如不服裁定結果，也可提起抗告、依審級制度尋求救濟，北院「至盼社會大眾能留給司法審判應有之公平、公正及實踐司法正義的純淨空間」。

台北市府法務局長連堂凱11日依10戶受災戶委託，到北院第2波遞狀聲請假扣押基泰約2億元後，受訪強調若北院有任何需要補充或說明之處，「我們都隨時配合台北地方法院的調查」，北院也有北市府委任律師團的聯絡電話。