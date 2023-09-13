郭台銘談副手「她是最好的人選」提2特徵　粉絲超嗨：支持郭爸爸

▲總統參選人郭台銘。（圖／記者林敬旻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

中選會即將在明13日起正式受理申請為總統選舉被連署人，宣布要展開連署的鴻海創辦人郭台銘13日表示，14日中午會公布副手人選。郭台銘點出副手要的兩點，「她不能只是一道清流，還得要有像傻子一樣的熱情」，「她就是最好的人選，我可以拍胸脯保證！」

郭台銘13日晚間在臉書發文表示，他近期被問到搭檔是誰，都只能模糊地暗示一點點，但絕對保密到家、緘口不；他認為，好事值得等待，也不需急著張揚。一定得先準備好舞台，再向大眾介紹這位賢才，這是基本的尊重，更是他向大眾證明誠意的態度。

郭台銘坦言，尋找人選並不簡單，這個人應當跳脫傳統政治人物的框架，又得足夠專業、更能代表民間尋求改革的意志，象徵團結一切主流民意的精神，「最困難的是，她不能只是一道清流，還得要有像傻子一樣的熱情。因為道路前方必定波瀾四起，我們的背後沒有政黨，只有相挺的人民。這會是一場艱困的戰役，只有足夠愛中華民國、足夠愛台灣的人，才會願意投身這場改革與冒險。」

而上述的問題，都在郭台銘遇到這名副手時迎刃而解，「她就是最好的人選，我可以拍胸脯保證」，明天（14日）上午8時30分將召開記者會，向全台正式宣布搭檔人選。

網友看完紛紛留言，「唯一支持郭董為台為民前進總統府」、「唯一支持郭台銘」、「恭喜，阿銘加油」、「期待中～郭董加油」、「唯一支持銘哥，祝勝利成功，加油」、「唯一支持郭爸爸」、「我挺您，台灣非常需要您」。