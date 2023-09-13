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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曝副手「她」就是最好的人選　郭台銘讚：是清流又有像傻子的熱情

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者林敬旻攝）

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

鴻海創辦人郭台銘8月28日宣布參選2024總統後，外界關注其副手人選。郭台銘今（13日）晚間表示，尋找人選並不簡單，其中最困難的是，「她」不能只是一道清流，還得要有像傻子一樣的熱情，因為道路前方必定波瀾四起。但郭台銘也強調，「這些難題，在與她握緊雙手時，全都迎刃而解了。她就是最好的人選，我可以拍胸脯保證」。

「我的競選搭檔，即將正式亮相！」郭台銘13日晚間在臉書表示，這幾天很多記者朋友都在猜測，到底他的搭檔是誰？每次被問到這題，他總是只模糊地暗示一點點，但絕對保密到家、緘口不言，因為他認為好事值得等待，也不需急著張揚，一定得先準備好舞台，再向大眾介紹這位賢才，這是基本的尊重，更是他向大眾證明誠意的態度。

郭台銘坦言，尋找人選並不簡單，這個人應當跳脫傳統政治人物的框架，又得足夠專業、更能代表民間尋求改革的意志，象徵團結一切主流民意的精神。

郭台銘說，最困難的是，「她」不能只是一道清流，還得要有像傻子一樣的熱情，因為道路前方必定波瀾四起，「我們的背後沒有政黨，只有相挺的人民」。這會是一場艱困的戰役，只有足夠愛中華民國、足夠愛台灣的人，才會願意投身這場改革與冒險。

郭台銘強調，「這些難題，在與她握緊雙手時，全都迎刃而解了。她就是最好的人選，我可以拍胸脯保證」。

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